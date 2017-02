Farsangi karnevált rendeznek a Kodály Központban

Pénteken este a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Énekkar, valamint a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Gyermekkórusa részvételével Farsangi Karnevált tartanak a Kodály Központban.



A Nemzeti Filharmonikus Zenekar jelentőségének és minőségének elismerését mutatja, hogy 1998-ban a Nemzeti Énekkarral együtt kiemelt nemzeti alapintézménnyé minősítették. Az elmúlt néhány esztendőben a zenekar rendkívül sok külföldi meghívást kapott. A New York-i Avery Fisher Halltól a tokiói Suntory Hallon át a birminghami Symphony Hallig, az athéni Megaron Musicostól a Colmari Fesztiválig arattak sikereket. 2003 februárjában adott New York-i koncertjüket a ConcertoNet című rangos internetes komolyzenei lap tekintélyes kritikusa az évad legjobb hangversenyének járó Lully-díjjal ismerte el. A zenekar - az énekkarral és a kottatárral együtt - 2005 elején költözött be új otthonába, a Művészetek Palotájába, ahol 2005. január 8-án az együttes adta a legelső koncertet.

A hangverseny egy részének - Mozart két g-moll szimfóniájának - felvétele CD-n is megjelent, amely számos elismerő kritikát kapott itthon és külföldön. Az együttes tevékeny részt vállal a Kocsis Zoltán művészeti irányításával, a Hungaroton gondozásában 2006-ban indult Bartók- összkiadás elkészítésében. Az új sorozat első darabjaként 2006 decemberében a Kossuth-szimfónia és A fából faragott királyfi felvétele jelent meg, amely már az első néhány hónapban is jelentős nemzetközi sikereket könyvelhetett el (Diapason d'or, Pizzicato Supersonic-díj stb.).

2007 szeptemberében került forgalomba a sorozat második CD-je, amely a Fiatalkori hegedűverseny új, valamint a Rapszódia és a Scherzo korábbi felvételét tartalmazza. Az UNICEF Magyar Bizottsága 2006. december 1- jén a Nemzeti Filharmonikusokat az UNICEF magyarországi jószolgálati nagykövetévé nevezte ki.

A műsor este hétkor kezdődik.

Jegyek 6900, 5400 és 4400 forintos áron válthatók a Széchenyi téri Pécs Pontban, a Kodály Központ jegypénztárában és online a www.jegymester.hu weboldalon.