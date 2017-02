Fagyos légkört hozott az enyhülés: Mislenyben háborognak a focipálya mellett lakók

Kozármislenyben, az Alkotmány tér lakói nem sejtették, hogy éppen az enyhülés okoz nekik izgalmakat. A teljesen átépített futballpálya melletti lakóházak környéke vizesedni kezdett, amikor a fagy engedett. Az önkormányzat vízelvezető árok építésében látja a megoldást, ami segíthet a gond megoldásában, de akár még per is lehet az ügyben.

A stadionok háza tája télvíz idején általában szomorú Magyarországon. Nincsen ez másképpen a kozármislenyi létesítmény környékén sem.

Azt viszont, hogy engedett a fagy, az Alkotmány téren lakók akkor is észlelték volna, ha elveszett volna a mérőeszközük: minden csupa csatak a bejáratuk előtt.

- Már amikor megkezdődött a stadion átalakítása, akkor is elleneztük az egészet - jelentett ki az egyik ingatlan tulajdonosa, Kesztyűs József, aki a pálya közelsége révén bármikor nézhetne edzést, meccset, ha kedve lenne hozzá. De nincsen, mert számára inkább bosszúságokat hozott a létesítmény.

- A korábbiakhoz képest mintegy nyolc méterrel került hozzánk közelebb a játéktér . Amikor most beköszöntött a jobb idő, döbbenten tapasztaltuk, hogy felénk folyik minden . A hó eltűnt a gyepről, de más halmazállapotban nálunk megjelent. Már korábban is értékcsökkenés t szenvedtünk el, hiszen a szomszédos stadion miatt csak nyomott áron lehetett volna értékesíteni az itteni épületeket. Most itt az újabb csapás. Már korábban alapítottunk egy pertársaság ot a többi tulajdonossal, most a biztosító szakembereit szintén kénytelenek vagyunk bevonni ebbe az ügybe.

Négyszáznegyven millió A kozármislenyi sportpálya átalakítására 440 millió forintot fordíthattak, ami után országos összevetésben sem kell vele szégyenkezni. Az új lelátót, más egyéb építményeket hamarosan hivatalosan is átadhatják.

A hólé ott van, ez vitathatatlan tény. A korábbi állapotok kevésbé ismertek, szakértőre tartozik megállapítani, mennyit is számít az nyolcszáz centiméter, amennyit a játéktér „odébb csúszott", természetesen terv szerint.

Kozármisleny polgármestere, dr. Biró Károly elektronikus levélben válaszolt az üggyel kapcsolatos kérdéseinkre.