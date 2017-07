Fagyizókat ellenőrzött a NAV, gyakori a feketefoglalkoztatás, a nyugtaadás viszont nem

A NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatóság munkatársai az elmúlt hetekben külföldi érdekeltségű fagylaltozókat ellenőriztek. A leggyakoribb mulasztás a feketefoglalkoztatás és a bizonylatkiadás elmaradása volt. A forgalomszámlálások hatására a többszörösére növekedtek a bevételek egyes cukrászdákban.

A revizorok és pénzügyőrök ellenőrizték a nyugtaadást, a személyzet foglalkoztatását, az alapanyagok származását, valamint azt, hogy a forgalomszámlálás adatai mennyiben egyeznek meg az online pénztárgépben rögzített adatokkal.

Az ellenőrök a 28-ból 12 esetben találtak hiányosságokat, melyek közül a legsúlyosabb a nyugtaadás elmulasztása illetve a feketefoglalkoztatás volt.



Egy harkányi fagylaltozóban, miután a revizorok nem kaptak nyugtát és kiderült, hogy a dolgozót sem jelentették be, a forgalomszámlálás mellett döntöttek, amelynek hatására a vásárlások ötszörösére, a bevétel pedig négyszeresére emelkedett a korábbi napok forgalmához képest. Egy mohácsi cukrászdában szintén egy be nem jelentett alkalmazott mulasztotta el a nyugtaadást. A forgalomszámlálás eredményeként itt már hétszeresére nőtt a bevétel.



Mind a nyugtaadás elmulasztása, mind a feketefoglalkoztatás egymillió forintig terjedő mulasztási bírsággal járhat, ráadásul a feketefoglalkoztatás esetében már első alkalommal 12 napos üzletlezárással végződhet az eljárás. Amennyiben pedig a forgalomszámlálás kirívó forgalomnövekedést mutat, az adózó számíthat utólagos adóvizsgálatra is.



A nyári szezonban a NAV munkatársai tovább folytatják az ellenőrzéseket a megye területén és a Balaton partján.