Esély: a pécsi sportvezetőt, Vári Attilát is beválasztották az olimpiai bizottság elnökségébe

A szó átvitt, illetve valódi értelmében is a magyar vízilabdázás kiemelkedő egyénisége volt Vári Attila. A nevét a sportág legfényesebb lapjaira két olimpiai aranyéremmel, meg egy felejthetetlen, ötkarikás döntőben szerzett csavargóllal írta be. A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgatója azonban nem érte be ennyivel. A sportági szakszövetség alelnökeként is vállalt már szerepet a sportmozgalomban. Keddtől azonban a Magyar Olimpiai Bizottság(MOB) testületének elnökségi tagjai közé szintén beválasztották. Ami Pécsről hihetetlen siker, ez a sportéletnek újabb lökést adhat.

Vári Attila vállai világ életében szélesek voltak. Bírja a terhelést, a víz alatt mellette azok szoktak eltűnni, akik ellene próbálkoztak támadással. Lenyomni szinte lehetetlen fizikailag, de fejben is erős. Készült rá, diplomát szerzett, most aztán megmutathatja, mennyire határozott, ha Pécs sportérdekeit kell képviselnie országos szinten.

Ilyen esélyt eddig senki sem kapott a városból.

- Engem erre a nagyon megtisztelő posztra a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) jelölt. Mivel sikerült megszereznem a szükséges szavazatokat, egy olyan körbe kerültem be, ami rendkívül megtisztelő. De ne feledjük, az öröm közös! Hiszen azért évek óta PSN Zrt-t is képviselem, számos fórumon. Az itten közös eredményeket is honorálták a bizalommal.

- Eddig is sokat volt úton, de ez a kihívás újabb kilométereket hozhat a Pécs-Budapest autópályán.

- Remélhetőleg nem annyit, mint elsőre gondolnánk. Eddig ugyanúgy jártam ügyeket intézni a MOB-székházába. Mostantól már hivatalos titulusom lesz ehhez. Az egyetemes magyar sportot kell szolgálnom, nem elfelejtve persze a baranyai megyeszékhelyet sem.

Nullától háromig Minden fontos aranyat megnyert vízilabdázásban Vári Attila, amit csak a sportágban osztanak az arra érdemeseknek. A két olimpia első helyezés mellett volt világbajnok, Európa-bajnok, nyert nemzetközi klubtrófeákat is. Egyszer valaki mégis megkérdezte tőle, mennyire fáj a szíve, mert 2000 és 2004 után, a triplázó magyar válogatott 2008-as olimpiai diadalából már kimaradt. Erre frappánsan azt válaszolta, a nagy különbség a „nulladik", meg az első medália között van. Az első és második esetében már nincsen akkora differencia. A harmadik - a többihez képest - szinte már elhanyagolható.



- Ahogyan mentora, példaképe, Faragó Tamás mondta, része lett egy nagy gépezetnek.

- A második apámként tisztelt olimpiai bajnok pólós úgy fogalmazott, aki egy percre beszállhat a játékba, vagy csak jó edzőpartner, az már megtette a magát, ha a megfelelő pillanatban jól teljesített. Csapatban gondolkodom, de nem csak a vízben, labdával a kézben, mert stratégiai döntések meghozatalában veszek majd részt. Tudom mit jelent az olimpia, ám ezt másokkal is tudatosítani akarom. A helyi rendszerről kiderült, életképes, ezért ezeket a tapasztalataimat szintén megosztom majd szélesebb körben. Amiből Pécs sportja remélhetőleg szerezhet sportszerű előnyöket.