Erősödik a pécsi gazdaság: évről évre több adóforintot tesznek a közösbe a cégek

Csaknem 400 millió forinttal emelkedett az iparűzési adóból származó bevétele a pécsi önkormányzatnak az elmúlt években. Decsi István alpolgármester (képünkön) munkatársunknak elmondta, várakozásaik szerint a kedvező folyamat az idei és az azt követő esztendőkben is folytatódni fog.

A mögöttünk hagyott évben összesen nagyjából 10,7 milliárd forintot fizettek be helyi adó formájában a közös kasszába a magánszemélyek, illetve a városban tevékenykedő vállalkozások. Az építményadóhoz kapcsolódó kedvezmények révén mintegy 300 millió forint maradt a pécsiek zsebében, így egyre nagyobb részben a vállalkozások járulnak hozzá a város működéséhez.

Decsi István alpolgármester hírportálunk érdeklődősére közölte: míg 2014-ben körülbelül 6,5 milliárd forint folyt be iparűzési adó címen, 2016-ban ez a szám már megközelítette a 6,9 milliárd forintot. 400 milliós emelkedésről van tehát szó, ami már egy megyeszékhely esetében is komoly summának számít.

A politikus szerint a folyamat az idei és az azt követő években is jó eséllyel kitart.

- A kormány és a pécsi önkormányzat együttműködésének köszönhetően az idén több vállalat is betelepül a városba, ennek pedig komoly hatása lesz Pécs gazdaságára. Fejlődni, erősödni fogunk, jók a kilátásaink a jövőt illetően - fogalmazott.

Hozzátette: a megemelkedett helyi iparűzési adóbevételben nagy szerepet játszott a teljes magyar gazdaságban tapasztalható növekedés, a cégek a válság évei után végre megrendelésekhez jutnak. E mellett azonban a korábbi hibák feltárása is hozzájárult a nagyobb bevétel eléréséhez. Ha nem is minden esetben szándékosan, de előfordultak hibák a korábbi adóbevallásokban, az ellenőrzéseknek és a segítségnek köszönhetően azonban egyre kevesebb ilyen dokumentum érkezik be.