Erős volt a mezőny a német szavalóversenyen

Erős mezőnyben versenyeztek a 13. országos német nemzetiségi szavalóverseny döntősei.



- Évek óta a mi iskolánkban találkozhatnak egymással diákok, tanárok, szülők és érdeklődők, hogy a magyarországi német kultúrát ápolják, és hogy a maguk és közösségük számára sikereket érjenek el. A német nemzetiségi szavalóverseny nem csak a német nyelv ünnepe, hanem nagyszerű alkalom arra is, hogy a hazánk különböző szegleteiben élő ismerősök összejöhessenek, beszélgethessenek egymással és örömüket leljék fiatal tehetségek előadásaiban - e gondolatokkal köszöntötte a szavalóverseny 13. országos döntőjének vendégeit Tápai Ildikó, a budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium igazgatója. Kétszáznál is magasabb volt a száma azoknak az általános és középiskolás tanulóknak, akik a regionális elődöntőkön sikeresen szerepeltek, és így meghívást kaptak a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott fővárosi iskolában május 19-én rendezett országos döntőre.

Az, hogy ilyen sok versenyző indult a megmérettetésen, azt mutatja, hogy a német nyelv és a magyarországi német hagyományok ápolása sokaknak továbbra is fontos, és hogy a gyermekek és fiatalok továbbra is szívesen foglalkoznak a kulturális gyökereikkel - fogalmazott a Budapesti Német Nagykövetség kulturális osztályának munkatársa. Gáspár Linda köszöntőjében a döntőbe jutott versenyzőkhöz szólt: - Ez a megmérettetés lehetővé teszi számotokra azt, hogy a német nyelv különféle változataiban megtanult szövegek segítségével kapcsolatba kerüljetek a múltatokkal, a kulturális és családi gyökereitekkel, elődeitek történetével. Arra biztatlak benneteket, hogy segítsetek megtartani a német nyelvet és nyelvjárásokat, és hogy öntudatosan, büszkén vállaljátok a magyarországi német származásotokat.

A kis elsősöktől a nagy tizenkettedikesekig összesen négy nyelvjárási és hat német irodalmi nyelvi kategóriában mérethették meg magukat a diákok vers- és prózaelőadásaikkal. A kül- és belföldi szakértőkből álló zsűrik azonos kritériumok alapján ítélték meg a produkciókat: értékelték a szép kiejtést és a pontos hangsúlyozást, az előadás gördülékenységét, valamint azt, hogy az elszavalt szöveg menyire illik az adott gyermek életkorához.

Der Pforre sei Paung (A pap padja) - e címet viselte az a nyelvjárási történet, amely egy balul elsült szánkózásról szól, és amelyet Radnai Tamás, a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulója adott elő. - A történet alapjául szolgáló anekdotát a szentiváni kántor mesélte el nekem - mondta el Tamás nagybátyja. Richolm Erik maga írta és tanította meg unokaöccsének a nyelvjárási történetet, nagyban hozzájárulva ezzel a hatodikos fiú sikeréhez. - Az anekdota valós csattanóját megtartottam, más részleteit azonban átdolgoztam. Idősebb emberek segítségével véglegesítettem aztán a vicces történetet.

- Több személyes élmény is belekerült a cselekménybe, így könnyen tudtam azonosulni a főszereplő Taumasch-sal - vette át a szót a versenyző, Radnai Tamás. - Nagyon örülök, hogy sikerült megszereznem az első helyet. Valójában most épp az osztálytársaimmal egy kalandparkban lenne a helyem, sajnálom is, hogy nem vehetek részt a kiránduláson, de még jobban sajnáltam volna azt, ha a versenyről kellett volna lemondanom.

Lenyűgözők voltak a produkciók - mondták a zsűritagok, amikor az ünnepélyes díjátadó keretében általános értékelést adtak a versenyről. Az ítészek szerint a gyerekek és fiatalok igényes szövegekkel indultak, alaposan felkészültek, magabiztosan szerepeltek és szemmel láthatóan élvezték a szavalást.

A díjkiosztó ünnepségen a kategóriagyőztesek a nagyközönség előtt is előadhatták a produkciójukat. Az első három helyezettek értékes könyvjutalomban részesültek, a 7. osztályos, illetve annál idősebb győztesek pedig októberben egy baden-württembergi körutazáson vehetnek részt.

A rendezvény támogatói a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár, a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium, az Emberi Erőforrás Minisztérium Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, valamint a budapesti Goethe Intézet voltak.