Érkezik a klasszikus zene Monty Python társulata

Egy zseniális vonósnégyes, amely a zenéből fakadó humort briliáns előadóstílussal ötvözi. Ezt hozza el a klasszikus zene Monty Python társulata Pécsre a Kodály Központba pénteken este héttől.



"Szentségtörő, de zseniális!" Így fogalmaztak egy blog bejegyzésben a komolyzenét komolytalanul játszó MozART Groupról, akiknek az a küldetése, hogy a komolyzenét a humorral ötvözve hozza közelebb a zenét azokhoz akik amúgy nem látogatják a koncerttermek.

Előadásaikon a legismertebb komolyzenei slágereket és jól ismert pop slágereket szólaltatják meg s közben egy színpadi szórakoztató showt is láthat a közönség. A koncerteken a közönség úgy lehet részese egy komoly zenei élménynek, hogy közben rengeteget nevet.

Az 1995 óta együtt dolgozó lengyel csapat már bejárta az egész világot s koncertek százait adták már Ázsia, Amerika és Európa koncerttermeiben. Munkájukat a Lengyel Kulturális Miniszter is elismerte és díjazták is őket, de díjazták őket már Humor Fesztiválon is.

A csapat tagjai:

Filip Jaslar - I. hegedű, Michal Sikorski - II. hegedű, Pawel Kowaluk - brácsa, Bolek Blaszczyk - cselló

Jegyár: 11900 Ft / 8900 Ft / 6900 Ft / 3900 Ft

Jegyek válthatók a Széchenyi téri Pécs Pontban, a Kodály Központ jegypénztárában és online a www.jegy.hu weboldalon.