Érettségi vizsgaelnököknek tartottak képzést

Az érettségi elnökök számára szervezett tájékoztató fórumot a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztálya a napokban. A rendezvényen közel kétszáz olyan pedagógus vett részt, akik vállalkoztak az elnöki feladatok ellátására az idei érettségi vizsgákon.



A megjelenteket először dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott köszöntötte, majd Pongrácz Lászlónak, az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztálya vezetőjének szakmai tájékoztatója következett.

A főosztályvezető szólt a vizsgaszabályzat változásairól, az úgynevezett négytárgyas érettségi vizsga rendszeréről, az aktuális jogszabályi változásokról, valamint a módosult vizsgakövetelményekről. Kitért arra is, hogy az új ágazati és ágazaton kívüli vizsgatárgyak új szervezési feladatokat is jelentenek mind az iskolák, mind a kormányhivatalok számára. Emellett szó esett a korábbi vizsgaidőszakok tapasztalatairól, az értékelés speciális eseteiről, valamint arról is, hogy az ötven óra közösségi szolgálat elvégzéséről minden érettségizőnek az írásbelik megkezdéséig, tehát 2017. május 5-ig rendelkeznie kell igazolással.

Az érettségi elnököknek több mint tíz éves középiskolai pedagógiai tapasztalattal kell rendelkezniük, valamint részt kell venniük a vizsgáztatásra jogosító szakmai továbbképzésen. A Baranya Megyei Kormányhivatal által megbízott elnökök a megyében 107 érettségi vizsgabizottság élén biztosítják majd e kiemelt fontosságú állami vizsga törvényes lebonyolítását.

Az idei tanévben először - május 5-én - a nemzetiségi nyelv és irodalom érettségit tehetik le a diákok. A többségnek azonban csak ezt követően, május 8-án kezdődnek meg a vizsgák, szokás szerint a magyar nyelv és irodalom érettségivel. A hagyományoknak megfelelően a magyar érettségit a matematika, a történelem, az angol nyelv, majd a hét utolsó munkanapján - május 12-én - a német nyelvi érettségi követi. A szóbeli vizsgákat emelt szinten június 8-a és 15-e között, középszinten pedig 19-e és 30-a között tartják a középiskolák.