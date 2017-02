Eredménytérkép készül Pécsett, bárki bármikor nyomon követheti a város fejlődését

Új szolgáltatást indított el a város annak érdekében, hogy bárki bármikor nyomon követhesse a város fejlődését - jelentette be Páva Zsolt, Pécs polgármestere egy keddi sajtótájékoztatón. A pecs2020.pecs.hu honlapon elérhető Pécsi Eredménytérkép folyamatosan frissül, s az érdeklődők láthatják rajta, hol, milyen fejlesztések történtek és fognak történni a városban.



- Ha bárki kíváncsi arra, hogy mi történt az elmúlt években Pécsett, vagy mi történik ezekben a pillanatokban, vagy arra, hogy mire több mint 65 milliárd forint a városban pár év alatt, mostantól egy kattintással megtudhatja - mondta a városvezető keddi tájékoztatóján.

Páva Zsolt emlékeztetett arra, hogy soha nem látott mértékben nyíltak meg Pécs számára hazai és európai uniós városfejlesztési források. Ezen források, pénzek jó része pedig kormányzati közvetítéssel és segítséggel érkezik Pécsre. A programok kötelező eleme az úgynevezett „nyilvánosságbiztosítás", vagyis az, hogy ezekről a pénzekről és felhasználásukról az önkormányzatok beszámoljanak, többnyire a sajtóban. Pécs viszont eggyel tovább ment.

- Mi nem akartuk ezt kötelező elemként letudni, hanem tovább gondoltuk. Azt szeretnénk, hogy a pécsiek pontosan követni tudják, mire mennek el ezek a milliók, amelyek a kormány partnerségének köszönhetően Pécsre érkeztek és érkeznek ezekben a percekben is. És azt is szeretnénk, ha pontosan látnák, mire költjük a város pénzét is - magyarázta sajtótájékoztatón Páva Zsolt.





Pécs polgármestere ezért egy úgynevezett „Eredménytérképet" mutatott be, ami bárki számára elérhető egy kattintással a pecs2020.pecs.hu címen. A honlap összeállítása már előrehaladott állapotban van, de a térkép folyamatosan frissül, mert Pécs fejlődése sem állhat meg egyetlen percre sem. Vagyis érdemes időről-időre ránézni, mert sorban kerülnek fel az újabb pécsi eredmények.

- A jövő Pécsét építjük, és ez nem egy szlogen, hanem a valóság. Az elmúlt években nagyon tudatos városépítő munkába fogtunk azért, hogy Pécs egy igazán modern, a mai kor elvárásainak és igényeinek megfelelni tudó, nyüzsgő és stabil gazdasági alapokon nyugvó nagyváros lehessen - közölte a polgármester, aki szerint az Pécsi Eredménytérképen pontosan követni lehet, hogy mi az, amit megtettek, és mi az, amit ezekben a pillanatokban is megtesznek mindezért.

A térképen világosan látszik mindannak a munkának az eredménye, ami az elmúlt években folyt Pécsett, de a városi cégek több, fontosabb projektje is felkerülnek - nyilván nem az összes, de a nagyobb beruházások, fejlesztések igen.

Jelenleg százharmincnál is több projekt került fel már a térképre, ezeknek nagy része pedig már be is fejeződött.