Erdélyi emlékérmekből nyílik vándorkiállítás

Fejedelmi kincsek - Erdélyi tallérok címmel vidéken először Székesfehérváron lesz látható az a 16-17. századi erdélyi tallérokból és emlékérmekből álló gyűjtemény, amelyet a Magyar Nemzeti Bank Értéktár Programja keretében 2015 nyarán vásároltak meg, később Pécsett is megtekinthetik az érdeklődők.



A Szent István Király Múzeumban csütörtökön nyíló tárlat törzsét az 1,1 milliárd forintért megvásárolt, 220 darabos gyűjtemény adja. Tóth Csaba, a Magyar Nemzeti Múzeum régész-muzeológusa, a kiállítás kurátora a hétfői sajtótájékoztatón elmondta, hogy az MNB a gyűjteményt ötéves letétbe a múzeumnak adta át.

A vándorkiállítás első vidéki helyszínén az ezüsttallérok mellett egyéb erdélyi aranypénzek és fegyverek is láthatók lesznek. Brájer Éva alpolgármester örömének adott hangot, hogy A döntés című kortárs képzőművészeti kiállítás és a Pompeji ókori római tárlat után egy újabb impozáns, történetiségét tekintve is érdekes kiállítás nyílik meg Székesfehérváron. Úgy vélte, az erdélyi kincsek bemutatása újabb lépés abba az irányba, hogy a Szent István Király Múzeum a város egyik legrangosabb kulturális intézményeként minél több embert vonzzon falai közé.Kulcsár Mihály múzeumigazgató hangsúlyozta, hogy tavaly nyáron Tündérkert Ezüstje címmel a Magyar Nemzeti Múzeum kupolatermében már láthatók volt a Törő-gyűjtemény. Mint mondta, Székesfehérváron június 30-ig lesz látogatható a tárlat, utána a vándorkiállítás Szombathelyre, Szegedre, Pécsre, Egerbe és Nyíregyházára is ellátogat.Elmondta, hogy a 220 darabos erdélyi tallérgyűjtemény mellett megtekinthető lesz egy reprezentatív válogatás az MNB 1974-ben alapított bankjegy- és éremgyűjteményének erdélyi aranypénzeiből, valamint a szintén az MNB tulajdonában lévő 13 darab eredeti, 17. századi erdélyi verőtő, amelyek a jegybank több mint hatezer darabot számláló verőszerszám-gyűjteményének legkorábbi darabjai. Ezeken kívül néhány 16-17. századi erdélyi fegyvert (díszsodronying, huszár félvért és sisak, díszszablya, díszbuzogány) is bemutatnak, amelyeket a Magyar Nemzeti Múzeum kölcsönöz a tárlatra.

Képünk illusztráció.