Eper és virág minden mennyiségben - Tele a vásárcsarnok színpompás gyümölcsökkel és növényekkel

Ha ültetni vagy befőzni készülünk, esetleg bármilyen gyümölcsre éhezünk, érdemes betérni a vásárcsarnokba. Körülnéztünk, mit lehet kapni május végén.

Még be se kell tennünk a lábunkat a vásárcsarnok területére, a kültéri árusok szebbnél szebb virágokkal csábítják a járókelőket. Lehetetlen lenne felsorolni hány félét, de a kertészkedésben kevésbé jártasoknak is feltűnhet, hogy petúniából, tulipánból, muskátliból, szegfűből például bőven akad. A már nyíló vagy teljes formájában pompázó virágok mellett palántákat is vehetünk , akár csilipaprikának valót is, egyenesen az őstermelőtől.

Belépve a csarnokba rendkívül színes kínálat tárul elénk, és ezt szó szerint kell érteni. Gyümölcsökből pláne rengeteg a választék, ám a földi eper egyértelműen kiemelkedik a többi közül. Akár kisebb műanyag dobozkákban is vásárolhatunk 300-600 forintért, míg kilóját a származási helyétől, minőségétől, nagyságától függően 700-1300 forint között árulják. Örömteli azonban - mint ahogy a kis táblácskák is jelzik -, hogy sokan a saját kertjükből hozzák ki a piacra vagy más baranyai termelőtől szerzik be. Ráadásul azokra is gondolnak, akik lekvárkészítéshez vennék a szamócát.

A befőzéshez azonban más gyümölcsből is választhatunk, van már például kajszi, sárga- és őszibarack, de nektarint és narancsot is találunk. Az eper mellett szintén sokan árulnak cseresznyét és meggyet is , kilóra mért áruk viszont standfüggő, több száz forint is lehet a különbség. Almából és banánból is több helyen vásárolhatunk, sőt már a görögdinnye is felbukkant néhány kofánál.

Zöldségekből sincs hiány, paradicsomot, paprikát, borsót, újburgonyát, sárga- és fehérrépát majd' mindenhol találunk, de aki padlizsánt, cukkinit, céklát, vagy spenótot szeretne, annak se kell sokáig keresgélnie.

Ami inkább meglepő, hogy még a vásárcsarnokban is érezni lehet, hogy lassan itt van a ballagási időszak: virágot díszes csokorban, kisebb plüsst vagy akár lufit is lehet venni ajándéknak. Ottjártunkkor úgy tűnt, van is érdeklődés ezekre.