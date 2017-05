Emlékhely épült a komlói bányászat szívében

Az Altáró a komlói bányászat szimbolikus helyszíne, az egykori tárnák kapuja. A föld alá nap mint nap leszállt sok ezer bányász emlékét mostantól nem csak egy tábla, hanem a hely szelleméhez méltó, rendezett környezet is őrzi.



Az Altáró és környéke egyszerre volt szimbolikus helye és egyfajta szégyenfoltja Komlónak. A bányász múltjára mai napig büszke városban évtizedekig az altárói alagúton keresztül vitte műszakba a „népes" a munkásokat és itt haladt át sok millió tonna mecseki szén is. Tizenhét éve az utolsó komlói bányászműszak ugyancsak az Altárón keresztül hozta a felszínre az utolsó csille szenet. Azóta a környék egészen mostanáig a bezárt bánya szomorú és pusztuló mementója volt.



A vágat bejáratánál elhelyezett emléktáblánál kilencedik éve rendeznek bányásztalálkozót, ahol egészen az idei évig a résztvevők sokszor méltatlan körülmények között, sárban tocsogva tudtak koszorúzni és megemlékezni.



„A bányászat mindig is része volt Komló örökségének, ennek ellenére egy évtizeddel ezelőtt gyakorlatilag nem volt látható nyoma a város területén. Azóta viszont számos emlékhely létesült az egykori Béke Szálló előtti csillétől a lámpást tartó bányász szobrán át a könyvtár mögötti bányász emlékhelyig. Ebbe a sorba illeszkedett a városvezetés tavalyi ígérete az Altáró környékének rendezéséről" - mondta el Polics József polgármester.



A városgondnokság szakembereinek és a helyi közfoglalkoztatottak munkájának köszönhetően az idei bányásztalálkozó közönségét már teljesen megújult környezet fogadta. A járda és a térburkolat megépítése mellett parkosításra is sor került. Az alagút bejáratához pedig kihelyeztek egy csille szenet, utalva az itt áthaladt sok millió csillére. Az Altáró így már megjelenésével is méltó azokhoz, akiknek a munkája előtt tiszteleg.