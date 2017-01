Emberségből jeles: a rendőrök segítettek begyújtani az időseknek a nagy hidegben

Drávapalkonyán és Pécsváradon is segítettek begyújtani és fát behordani a rendőrök.



Egy 77 éves nő tett bejelentést Drávapalkonyáról a rendőrség ügyeletére 2017. január 7-én délután, hogy ugyan van egy kis tüzelője, de mivel egyedül él, nem tudja begyújtani a kályhát, az ablaka is be van törve, és nagyon fázik. A rendőrök a nő segítségére siettek, begyújtottak, valamint a település polgármesterét is értesítették, mert a kályha a járőrök szerint nem volt biztonságos. A polgármester rövid időn belül szerzett egy biztonságos kályhát, így az egyedül élő asszony már biztonságban és melegben alhat.

Ugyanezen a napon szintén a délutáni órákban egy Pécsvárad mellett élő 76 éves férfi hívta a rendőrséget, és elmondta, hogy egyedül él, nehezen tud csak mozogni, és nem tud begyújtani. A körzeti megbízott felkereste a férfit, és segített begyújtani, valamint az összevágott tűzifát bevitte a lakásba.

A kora esti órákban a járőrök Pécsett, a Király utcában egy 58 éves férfinak segítettek, aki a földön feküdt, alig tudott mozdulni, alulöltözött volt, és legyengült. A rendőrök felsegítették, és intézkedtek a férfi krízisszálláson történő elszállásolására.

A rendőrség kéri, hogy a nagy hidegre való tekintettel még inkább figyeljenek oda az idős, vagy nehéz körülmények között élő hozzátartozóikra, szomszédjaikra. Az odafigyelés ebben az időben rendkívül fontos, sokszor életet is menthet. Ha úgy ítéli meg, segítségre van szükség, ne késlekedjen, hívja a rendőrséget a 107, vagy a 112 központi segélyhívó számok egyikén!