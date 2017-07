Először születtek kék-sárga arafiókák az állatkertben, pár hét múlva láthatja a közönség

A létesítmény fennállása során először keltek kék-sárga arafiókák a Pécsi Állatkertben. A kék-sárga ara (más néven ararauna, de a magyar nyelvben a megcserélt sárga-kék ara megnevezés is használatos) a világ legnagyobb papagájfajainak egyike: testhossza faroktollaival együtt elérheti a 85 cm-t, súlya pedig az egy kilogrammot is elérheti.



Nevét jellegzetes, kék-sárga mintázatáról kapta, amivel könnyen megkülönböztethető a többi arafajtól. A szabad természetben Dél-Amerika nagy részén megtalálható, esőerdők, mocsaras és part menti területek lakója. Az arák jellegzetessége a kopasz, fehér pofafolt, amely ennél a fajnál is megfigyelhető. Erőteljes csőre 6 cm-es hosszúságot is elérhet, ennek segítségével a keményebb termések héját is össze tudja roppantani.

A kék-sárga aráknál a nemek szinte megkülönböztethetetlenek, biztosan csak DNS-teszt alapján vagy endoszkópos vizsgálat során lehet megállapítani, hogy hím vagy tojó. A legtöbb alkalommal egy életre választanak párt maguknak, ha a pár egyik tagja elpusztul, a másik madár ritkán választ új társat magának. Ennél a fajnál előfordulhat, hogy a párok nem költenek minden évben, egy-egy év ki is maradhat a költés során. Fák odvaiban költenek, egy fészekalj 2-4 fehér színű tojásból áll, amelyekből a fiókák 24-28 nap után kelnek ki. A kicsik születésükkor vakok és csupaszok, kb. 3 hónapnak kell eltelnie, mire kirepülnek a fészekből. Az ivarérettséget 3-4 éves korukban érik el, és kedvező esetben akár 50 évig is elélhetnek. A kék-sárga ara még nem számít ritka fajnak a szabad természetben, de élőhelyeinek elvesztése és az illegális állatkereskedelem hosszú távon veszélyeztetheti fennmaradását.

Idén tavasszal új férőhelyre kerül a papagájpár, a páviánok és a sakálok között található, kétrészes papagájröpde egyikébe, ahol a nagyobb alapterületű férőhelyet kapták meg. A gondozók több mesterséges költőodút is elhelyeztek a röpdében, amelyek közül kedvükre válogathattak a madarak. Az új röpde és az odúk egyike hamar elnyerte tetszésüket, hiszen nem sokkal később költeni kezdtek. A lerakott tojások közül kettőből egészséges, életképes fiókák keltek ki június közepén. Néhány hét elteltével sor került a kis papagájuk mérlegelésére, így a napokban kiderült, hogy a kisebbik madár 485 g-os, míg nagyobbik testvére 630 g-os. Azt egyelőre nem tudni, hogy a kicsik milyen neműek, erre valószínűleg majd egy pontos DNS-vizsgálat fog pontos választ adni. A kis arákat látogatók még nem láthatják: erre néhány hetet még várni kell, addig, amíg eléggé megnőnek és megerősödnek ahhoz, hogy elhagyhassák a fészket.