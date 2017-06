Elkészült a gumiborítású futópálya a komlói KRESZ-parkban

A profi színvonalú rekortánt közös futással avatták fel a város sportolói, hobbi futói és Polics József polgármester.



Újabb szabadtéri sportolási lehetőséggel gazdagodott Komló: elkészült a város első gumiborítású futópályája. A szilvási városrészben álló KRESZ-parkban az elmúlt években számos sporteszközt helyezett ki az önkormányzat, valódi edzőparkká változtatva a helyet.

A tematikához illeszkedik a most átadott rekortán is. Ennek legfontosabb előnye, hogy a rugalmas gumiborításon való futás kevésbé terheli a sportoló ízületeit, így hosszabb távok is teljesíthetők. A közel 240 méteres futókör két részletben épült. Elsőként a beton alapozás készült el a helyi közfoglalkoztatottak munkájának köszönhetően. Erre a sima és egyenes felületre kerülhetett rá a gumiborítás.

A szakemberek a múlt héten végezték el a háromféle gumiőrleményből és speciális adalékanyagokból összekevert anyag terítését. A keverék teljes megszilárdulása legalább 48 órát igényelt, ezért két napra a város teljesen le is zárta a futókört.

A várakozási idő azonban letelt - a helyi hobbifutók egy csapata már birtokba is vette egy közös futással a vadonatúj sportpályát. „Ez az anyag rendkívül tartós és kopásálló, a kivitelező ígérete szerint évtizedeket is kibír. Erre természetesen garanciát is vállalt" - mondta el Polics József polgármester. „Úgy gondolom, valamennyi komlói nevében mondhatom, hogy szeretnénk, ha ez a pálya nagyon sokaknak szerezne örömet, úgyhogy közös érdekünk vigyázni rá és nem tenni kárt benne" - tette hozzá. Az önkormányzat a KRESZ-parkban már korábban telepített térfigyelő kamerákkal is gondoskodik az új pálya és a többi sporteszköz biztonságáról.