Éljen a természet! Interaktív vetélkedőre hívják a gyerekeket

Levéltitkok címmel új kiállítás látogatható a JPM Természettudományi Múzeumában május harmadikától. A Magyar Természettudományi Múzeum vendégkiállítása a növények évszakos változását, "fényfüggő" életét mutatja be, sok-sok interaktív, játékos elemmel.

A tárlat a családok és gyermekek érdeklődésére is számot tart, akárcsak a még április huszonhatodikáig megtekinthető „Mesélő vizek" című kiállítás.

A tavaszi jeles környezetvédelmi napok kiváló alkalmat adnak az iskolások számára a természet sokrétű megismerésére, a vízi élővilágtól (Víz Világnapja, március huszonkettő) kezdve hegységünk kőzeteinek (Föld Napja, április huszonkettő) felfedezésén át az erdő fáinak és madarainak megismeréséig (Madarak és Fák Napja, május tíz).

A fenti témakörök szerinti felosztásban az idei év élőlényeiről is sok érdekesség megtudható. Kiállításaihoz kapcsolódva változatos foglalkozásokat nyújtunk, sőt februárban vetélkedőt is indítottunk - „Vízipóktól vadalmáig" címmel - a kisiskolások számára. Vetélkedőnk keretében a fenti múzeumi programok mellett terepi programot is nyújtunk: áprilisban a Föld Napja alkalmából dióhéjban ismerkedünk a Mecsek kőzeteivel. Ezt az ismeretszerzést a gyűjteményi anyag bemutatása mellett geográfus vezette terepi kirándulás teszi még élményszerűbbé.

A vízi élővilág fölfedezésére volt lehetőség a „Mesélő vizek - az igazi Vízipók" című vendégkiállításunkban, mely április huszonhatodikáig látható. A diákcsoportok részéről nagy érdeklődés övezte a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumból érkezett kiállítást, még az utolsó napon is érkeznek bejelentkezett csoportok.

Az erdő növényvilágát a május harmadikán nyíló „Levéltitkok" című vendégkiállításunk segít megismerni. A Magyar Természettudományi Múzeum vendégkiállítása a növények évszakos változását, "fényfüggő" életét mutatja be, sok-sok interaktív, játékos elemmel.

Azok a csoportok, akik nem neveztek be a vetélkedőre, de szívesen részt vennének a kiállításokhoz kapcsolódó interaktív múzeumpedagógiai programokon, az alábbi elérhetőségen jelentkezhetnek: termtudmuzeumpecs@gmail.com.

A családok számára a Levéltitkok kiállítás játékos feladatai egész nyári szünetben elérhetőek lesznek.