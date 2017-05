Egyszerű, mint az egyszeregy - Ingyenes mobilalkalmazással intézhetjük a közügyeket

A pécsi kormányhivatalok és különböző közintézmények elérhetőségeit is tartalmazó, mobiltelefonon elérhető ingyenes alkalmazást készített a pécsi Rozsnyói Balázs. A fejlesztés segítségével egyszerűbbé válik a közügyek, és más mindennapi ügyek intézése.



A Pécs1x1 nevű applikáció a pécsi eligazodást segíti, mellette jelenleg nyolc hazai nagyvárosra, köztük a fővárosra érhető el a hazai fejlesztés, amely iránytűként szolgál a sikeres ügyintézéshez vezető útvesztőben.

A hivatalos ügyintézés sokak számára jelent bosszúságot, hiszen például egy költözés esetén számtalan közintézményt kell meglátogatni, legyen szó lakcímváltozásról, háziorvosi ügyintézésről, vagy akár a villanyórák és egyéb közművek átíratásáról. A legnépszerűbb mobiltelefonos rendszereken (Android, iOS), Pécs mellett jelenleg nyolc nagyvárosban elérhető 1x1 ingyenes alkalmazás erre a problémára nyújt megoldást.

Segítségével megtalálhatóak a legfontosabb közintézmények, például a kormányhivatalok, önkormányzati és közszolgáltató szervezetek ügyfélszolgálatainak telefonos és e-mail-es elérhetőségei, vagy például a nyitva tartásuk ideje. Az alkalmazásban elérhetőek az egyetemek, könyvtárak, múzeumok, sőt az adott városban fellelhető bankautomaták listája is. A fejlesztés emellett a Közérdekű információk menüpont alatt a különböző állatmenhelyek, szeretetszolgálatok és hajléktalanokat segítő szervezetek listáját is a felhasználók rendelkezésére bocsátja.

Rozsnyói Balázs, a fejlesztést irányító Kerekes Kft. vezetője szerint az alkalmazás a hivatalos ügyintézéshez szükséges információkon túl a szabadidős programszervezésben is segítséget nyújt. A Programok menüpont alatt kategóriákra bontva választhatóak ki a szimpatikus kulturális, sport vagy akár gyerekprogramok, közöttük Pécs számos népszerű szórakozóhelyének, rendezvényközpontjának eseményei, továbbá megtekinthető az aktuális moziműsor is. Az 1x1 segítségével emellett hívást is indíthatunk, valamint lehetőség van a kívánt intézményhez vezető út megtervezésre is, mindössze egyetlen kattintással.

A pécsi adatokat összegyűjtő Pécs1x1 applikációban szintén elérhető az ügyeletes gyógyszertárak, kórházak listája. Az alkalmazás a pécsi adatokon túl jelenleg nyolc nagyvárosra (Budapest, Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza, Szolnok, Szeged, Szekszárd és Békéscsaba) készült verzióban használható. A fejlesztők ígérete szerint hamarosan Eger, Salgótarján, Kecskemét, Kaposvár, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém, Győr, Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Siófok és Sopron lakosai számára is elérhető lesz az applikáció.

