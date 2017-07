Egyre többen választják a békéltetést, a legtöbb gond a termékekkel és a szolgáltatásokkal akad

Évről évre emelkedik a Baranya Megyei Békéltető Testület által intézett ügyek száma. Bércesi Ferenc, a testület elnöke szerint egyre kevésbé hagyjuk az igazunkat, ugyanakkor a legsebezhetőbbek továbbra is az idősek, akik kiszolgáltatottságuk miatt könnyen megkárosíthatók.

- Több mint tíz éve működnek a békéltető testületek, tudják már az emberek, mire valók, mikor érdemes hozzájuk fordulni?

- Azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább igen. Ezt az emelkedő ügyszám is tanúsítja - mondta Bércesi Ferenc, aki tavaly január óta tölti be a Baranya Megyei Békéltető Testület elnöki posztját. - Tavaly például csaknem százzal nőtt a lezárt ügyek száma. Úgy látom, egyre inkább beépül a köztudatba, hogy mikor és miért érdemes hozzánk fordulniuk a panaszosoknak. Talán a leglényegesebb érv, hogy a bíróságokkal szemben a mi eljárásunk, rövidebb, gyorsabb, költségmentes, s ha végül nem sikerülne mindenki számára megnyugtatóan lezárni egy-egy ügyet, akkor már rendelkezésre áll egy olyan dokumentált tényállás, ami a bíróságon is felhasználható.

- Hogyan kell elképzelni az Önök munkáját, a békéltetést?

- Természetesen nem arról van szó, hogy a feleket győzködjük, csapjanak egymás tenyerébe. Jogvitákat döntünk el a hatályos jogszabályok alapján, de természetesen a békés megoldást, az egyességet keresve. Többféle döntéssel zárhatunk le ügyeket. Amennyiben a fogyasztó panasza megalapozott, legtöbbször ajánlást teszünk, aminek a végrehajtása ugyan nem kötelező, ám az abban foglaltakat nem teljesítő cégek, vállalkozások nevét nyilvánosságra hozzuk, aminek azért van hatása. Egyre több ügy zárul egyességkötéssel,amit a testület határozatba foglal. Kötelezést tartalmazó határozatot akkor hozhat a testület,ha a vállalkozás az eljárás során alávetési nyilatkozatot tett. Elutasítást vagy megszüntetést tartalmazó döntést is hozhatunk, utóbbit például akkor, ha a jogvita nem a hatáskörünkbe tartozik.

- Milyen panaszok a leggyakoribbak?

- Két nagy ügytípus van, a termékekkel illetve a szolgáltatásokkal kapcsolatosak. Előbbiek sorában a cipőkkel, építőanyagokkal, híradástechnikai eszközökkel, valamint az egészségmegőrző és gyógyászati termékekkel kapcsolatos panaszok vannak túlsúlyban, utóbbiban a postai és távközlési,közlekedési, építőipari kivitelezési szolgáltatások kapcsán keletkező fogyasztói sérelmek.

Hol, hogyan? A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A tanács az eljárást az annak megindulását követő kilencven napon belül befejezi, indokolt esetben ezt a határidőt a testület elnöke legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja.

A békéltető testületi eljárás írásos kérelemre indul, amelyet a Baranya Megyei Békéltető Testület elnökéhez kell címezni és eljuttatni írásos formátumban a Testület székhelyére

- Mi, vagyis a vevők tudatosabbá váltunk az elmúlt években, vagy még mindig hagyjuk magunkat becsapni?

- Megítélésem szerint egyre kevésbé hagyjuk az igazunkat. Ugyanakkor a legsebezhetőbbek továbbra is az idősek, akik kiszolgáltatottságuk miatt könnyen megkárosíthatók. Pécsett is működtetett irodát például egy olyan vállalkozás, amelyik egészségügyi felmérés címén vette fel a kapcsolatot idősekkel. Behívták őket az üzletükbe, ahol orvosnak mondott, fehér köpenyes személyek megvizsgálták az embereket, s megállapították, hogy ez vagy az a bajuk. Utána persze rögtön megoldást is kínáltak számukra csodás gyógyulást ígérő eszközökkel, amik általában semmire sem jók, vagy éppen többet ártanak, mint használnak, viszont jó sokba kerülnek. A cégnek nyoma veszett, rendőrségi feljelentés is született az ügyben.

- Ugyancsak sok gondról hallani az internetes kereskedelem kapcsán.

- Valóban. Még mindig sokan nem tudják, hogy a világháló segítségével vásárolt termékek az átvétel után 14 napig mindenféle indoklás nélkül visszaküldhetők és az áruk is visszajár. A határidő lejárta után azonban ez már nem így van, s ebből később elég sok vita is támad.