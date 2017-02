Egyre több a kortárs hímzéssel foglalkozó fiatal, Pertics Flóra mesélt az új trendről

Pertics Flóra, a PTE Művészeti Karának festő szakos hallgatója körülbelül négy éve készít cérnarajzokat, melyekből nemrégiben nyílt kiállítás a Zsolnay Negyedben. Egyre népszerűbb a kortárs hímzés, Flóra hírportálunknak mesélt munkásságáról.



A lányt egy festő barátnője hímzései inspirálták, később ezért kezdett foglalkozni cérnarajzolással. Eleinte őt is meglepetésként érte, hogy ilyen is létezik , mert azelőtt csak népművészeti hímzésekről hallott. Barátnője viszont egy saját rajzát varrta meg, ami felkeltette Flóra érdeklődését. Utánanézett, hogy létezik-e kortárs hímzés, és nagyon sok példát talált rá.

- Én azért kezdtem el ezzel a technikával dolgozni, mert szeretem, hogy a felhasznált anyagok puhák, tiszták, ráadásul egyszerre több érzékszervre is hatnak. Lehet őket képként nézni, de tapinthatóak is. Van abban kihívás, hogy a cérnák és fonalak alapvető tulajdonságait megpróbálom aszerint alakítani, ahogy a rajzot előre megterveztem. Ez főleg az apró részleteknél nehéz feladat. Másik érdekes kérdés a kész munkák installálása, ebben is sok a kísérletezési lehetőség.

Flóra azt is elmesélte, hogyan készülnek az alkotások.

- Amikor figurális munkán dolgozom, előre nagyon pontosan meg kell rajzolnom az egész kompozíciót, ebből utána sablont készítek, és úgy viszem fel az alap vászonra a mintát. Absztrakt képeknél általában hagyom, hogy a cérna vezesse a kezemet. Szükség van egy keretre is, amin ki tudom feszíteni az anyagot varrás közben. De nincs igazi recept, mert minden anyag kicsit máshogy viselkedik, ehhez kell alkalmazkodni.

Elmondta azt is, hogy változó a rajzok elkészítésének ideje attól függően, hogy mekkorákról van szó, milyen anyagokkal dolgozik, és befolyásolja az öltésminta is. Egy részletesebb munka készítése hetekig is eltarthat. A leghosszabb idő, amit egy képen dolgozott fél év volt , de közben sok minden mást is csinált, mert a monoton munkát nem tudta megszakítás nélkül végigvinni. A lány körülbelül hatvan rajzot készített ezidáig. Sokat átalakított, elég hosszú ideig csak próbálgatta a technikát és ezekből a kísérletekből néha konkrét kép is lett. Azóta rájött pár olyan módszerre, amik gyorsítják a munkafolyamatot, így az utóbbi időben több képet is készít.

Nemrég Balogh Tünde kereste meg Flórát azzal az ötlettel, hogy lehetne egy kiállítás az E78 Kemence Galériában, a Zsolnay Negyedben. Ez az első igazi önálló kiállítása a lánynak, és nagyon örül neki, hogy ebben a különleges adottságú térben volt lehetőség berendezkedni. Az installálás és a fényekkel való játék a textilmunkák esetében sok mindent befolyásol.