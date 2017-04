Egyetemi vesztegetés: ismét újrakezdték a tárgyalást, ezúttal a Pécsi Törvényszéken

A Pécsi Törvényszéken tegnap a vádirat ismertetésével ismét elkezdődött a pécsi egyetemi vesztegetési ügyként elhíresült per tárgyalása. A 2010-ben indult büntetőeljárás bírósági szakasza öt év után is ott tart, ahol elkezdték.

A Nemzeti Nyomozó Iroda 2010 tavaszán indított nyomozást az utóbb egyetemi vesztegetésként ismertté vált ügyben, amelynek során huszonkilenc embert gyanúsítottak meg azzal, hogy bűnszervezetet alkotva csúszópénzek fejében kötöttek beszállítói és szolgáltatási szerződéseket, s ezzel több, mint 100 millió forint kárt okoztak.



A vádlottak padjára végül 27 embert ültettek le, köztük Imhof Gábort, a Pécsi Tudományegyetem volt gazdasági főigazgatóját.



A per 2012-ben kezdődött, de lényegét tekintve ma is ott tart az eljárás, ahol akkor, vagyis: sehol. Miután a Pécsi Törvényszék elfogultságot jelentett be, az ügyet Győrben kezdték tárgyalni, ahol menet közben előbb megszüntették, majd újra kezdték az eljárást, majd ismét megszüntették, ráadásként - helyt adva az ügyészség indítványának - elfogultság miatt kizárták az eddig eljárt bírót. Ugyan a második megszüntetést is megvétózta a Győri Ítélőtábla, a bíró kizárása miatt hétfőn mégis elölről kellett kezdeni az eljárást, rendhagyó módon Pécsett (ahova erre az alkalomra „leköltözött a Győri Törvényszék.)

Tavaly egyszer meg is szüntették A Győri Törvényszék tavaly június 14-én kelt határozatában megszüntette az eljárást a perben, mert az ügyészség nem tett eleget egy korábbi felhívásnak, amiben a vádirat hiányosságainak pótlására szólította fel a vádhatóságot. Az ügyész akkor fellebbezett, mire a Győri Ítélőtábla hatályon kívül helyezte a határozatot. Máté Kinga a törvényszék szóvivője akkor azt mondta, a táblabíróság végzésében arra mutatott rá, a törvényszék jogszabály téves értelmezésével döntött úgy, hogy ok lehet a büntetőeljárás megszüntetésére, hogy elmaradt a pótlása a vádirat hiányosságának.

Az első tárgyalási napon a vádirat ismertetésére került sor. Miután ezt már lényegében minden érintett kívülről fújja, így az ügyész csak a rövidített verziót citálta, de mégis órákat vett igénybe. A következő napok során tanúkat, szakértőket hallgatnak meg, ítélet a közeli jövőben nem várható.



Imhof Gábor (képünkön), a Pécsi Tudományegyetem volt gazdasági főigazgatója, a per elsőrendű vádlottja a büntetőeljárás megszüntetéséről rendelkező első döntést követően lapunknak nyilatkozva azt mondta, kezdettől fogva hangsúlyozta, koncepciós, törvénytelen eljárásról van szó, utóbbira egyébként szerinte a bíró az indoklásban utalt is.



- Huszonhét embernek az életét törték derékba, az enyémet is, amikor hat évvel ezelőtt kommandósok törtek rám a házamban - mondta Imhof Gábor, aki egyébként éppen a születésnapját ünnepelte, amikor őrizetbe vették hét évvel ezelőtt.