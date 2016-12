Egyesek szerint gáz, amit csinálnak, mások csípik a maszkos utcazenészek fura stílusát

A Csoki és Hipo sokat jártak együtt szórakozni, s egy hirtelen ötlet alapján 2013-ban megalapították kéttagú utcai együttesüket. Jellegzetes maszkok mögé bújnak, így boldogítják a népet. Talán még ők sem gondolták, hogy ilyen népszerűek lesznek.



2010 óta ismerik egymást, de ennek a speciális zenekarnak az ötlete később született. A titokzatos zenészek sokat jártak közösen szórakozni, egy ilyen alkalommal született a zenekar alapításának terve is.

Általában az esti órákban lehet őket látni különböző szórakozóhelyek előtt, jellegzetes elektronikus zenét játszanak. Nem kell nekik más, csak egy különleges érintőképernyős mini szintetizátor és egy effekteket adó műszer, máris szólhat a zene, méghozzá úgy, mintha egy egész zenekar játszana.

A bizarr muzsika mellett megjelenésük sem gyenge. Csoki tervezi és gyártja le az egyedi maszkokat, ezek nélkül sehová sem mennek, valódi külsejük mindig rejtve marad a közönség elől.





Keveredtek már félreérthető szituációba emiatt, egyszer egy üzlethelyiségbe sétáltak be a maszkokban, az árusok pedig felháborodva szemlélték a két álarcost. Féltették portékáikat és azonnal hívták a rendőröket, mert azt hitték, rablás készül. A kellemetlen helyzetből végül kimagyarázták magukat, és probléma nélkül elhagyhatták a területet.

Sok pozitív tapasztalatuk is van, általában a közönség vevő a muzsikára, sokszor be is csatlakozhatnak és még hangulatosabbá tehetik a zenélést. Felkérték már őket egy szülinapi dal megírására is, amit örömmel adtak elő az érintett személynek. Felléptek anno a Létra Bárban, játszottak már a Tititában és sok házibuliba is hívják őket a hangulat fokozásáért.

Jelenleg Csoki Pesten tartózkodik a munkája miatt, így most nehezebb összehozni a zenélést mint korábban. De folyamatosan kapcsolatban vannak és ötletelnek az új alkotásokon. Hamarosan kijönnek a YouTube-on új számaik, és a Facebook oldalukon is elérhetőek az alkotások.