Dugók egymás közt: dr. Bubó megfér Ho Si Minh mellett, Rákosira viszont még várni kell

Az ötlet a maga egyszerűségében szinte zseniális. Igaz, némi kézügyesség, meg fantázia nélkülözhetetlen hozzá, de ha azok megvannak, akkor a pezsgőspalackok dugói élettel telhetnek meg. Szinte bármilyen figura, mesebeli, illetve valós személy kialakulhat belőle. A fürge mozdulatok persze nagy odafigyelést kívánnak meg. Maczekó Péter parafafaragó már harminc perc alatt képes lehántani a felesleget egy-egy szereplőjéről.

- Az alapanyag szinte fillérekből, na jó, mondjuk negyven forintból a rendelkezésre állnak - árulta el az anyagi titkot Maczekó Péter. - Minél többet vásárolok belőlük egyszerre, annál nagyobb rajta a kedvezmény. Szóval nagy befektetést nem kíván ez a kedvtelés. Egy éles, kiváló minőségű svájci bicska azért nélkülözhetetlen hozzá. Ha ezek rendelkezésre állnak, úgy már csupán a képzelet szabhat gátat az alkotásnak.

- Kik lehetnek az alanyai egy ilyen hézagpótló művészeti ágnak?

- Mindenki, illetve senki. Ez látszólag ellentmondás, de megmagyarázom. Mintegy másfél évtizede jött az ötlet egy pezsgőspalack kinyitása után. Nézegetve a dugót, megfogalmazódott bennem, érdekes lehetne abból valami újat kihozni az eredeti funkcióhoz képest. Némileg lassan, de ki is alakult az első darab. Aztán a feledés homályába merült az ügy. De egyszer újra felbukkant a gondolat. Megmutattam egy barátomnak, miről is lenne szó. Ő fellelkesült, ezzel erőt adott. Mégsem alkalmas minden kobak alanynak. A rajzfilmfigurák például csak két dimenzióban ismertek, itt viszont testet, fejformát kell nekik adni. Ami nem mindig sikerül tökéletesen. Ezért léteznek hálátlan jelöltek. Bár azért a rutin segít ebben is.

- Így aztán dr. Bubó jól megférhet Ho Si Minh apó, Vietnam egykori vezére mellett.

- Ez érdekes, hiszen az ázsiai ismert politikus egy eszmecsere következtében születhetett meg. Megnéztem róla fényképeket, aztán élethűre sikeredett. Legalábbis akik látták, azt mondják róla.

- Ezek szerint egy Rákosi Mátyás szintén benne van az anyagban?

A paraszt a névadó Pécsett született, 1970-ben Maczekó Péter. Nyomdász végzettségű, dolgozott is a szakmájában, jó két évtizedig. Jelenleg a Csorba Győző Könyvtár kötészetében van a munkahelye. Szeret főzni, a húsoktól, illetve a süteményektől sem jön zavarba a konyhában. Ott is jól kezeli a kést, persze másfajtát, mint amilyet a faragáshoz használ. Amit alkot, azt a paraft (a parafa, illetve a sakkból a paraszt kifejezés összevonásával) szóval illetik.





- Nem biztos. Igaz, alacsony volt, meg kopasz, ez adott. De a gyilkos mosolyát azért nehéz lenne valósan visszaadni, ebben a kicsiny méretben. Bár egy kísérletet megérhet.

- Ezek szerint nem minden bicskamozdulat hoz tízes találatot?

- Létezik erre is megoldás. Még remek lehet valamire, ami az eredeti terveknek már nem felelne meg. Átalakítás várhat néhány elfuserált kezdeményezésre. Legrosszabb esetben meg ott a szemetes edény. Bele lehet pottyantani, bár nem az a jellemző.

- Amikor a nagyja kész a dolognak, akkor még jöhet a babrálás?

- Fontos, hogy egyszerre legyen bejezve a késes rész. Mert ha egyszer egy hétre valamiért félreteszek valamit, akkor az már „meghalt", soha nem fejeződik be. Ismeretlen okból, ám képtelen vagyok megfelelően folytatni az alakítást. A csiszolással, festéssel más a helyzet. Az tűr halasztást, akkor már bizonyosan kiforrja magát az egész.