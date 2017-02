Drágultak a lakások, Pécsett országos viszonylatban is jelentősen nőttek az árak

Elemzők szerint a várakozásokkal ellentétben a CSOK a vártnál kisebb mértékben fejtette ki hatását és az ügyfelek elsősorban használt lakás vásárlására vették igénybe a támogatást. Pécsett az átlagosnál nagyobb mértékében emelkedtek a négyzetméterárak.



A panellakások továbbra is népszerűek

Az országos szinten jelentkező ingatlanpiaci bővülés a lakótelepi lakások szegmenséből indult, amely elsősorban a befektetési célú vásárlásoknak köszönhető. A panelfelújítás és a rezsiköltségek csökkenése miatt a panelek megítélése már nem kedvezőtlen, és mivel a téglaépítésű társaiknál alacsonyabb áron vásárolhatóak meg, ezért hamarabb hozzák vissza az árukat.

A nagyvárosokban rendületlen a bővülés

A vidéki nagyvárosok viszonylatából kiemelkedik Győr - 310 ezer Ft/m2 átlagár -, ezután jön Debrecen, Szeged és Pécs, ahol az átlagos négyzetméterenkénti ár meghaladja a 200 ezer forintot.

Az említett városok közül akad olyan, ahol az országos szinttől jelentős eltérések mutatkoznak, Debrecenben és Pécsen 24 százalékkal, Szegeden pedig 36 százalékkal, drágultak a lakóingatlanok átlagos négyzetméterenkénti árai az utóbbi két évben. Ez soknak tűnhet, az országos szinten jelentkező változástól - 46 százalék - azonban elmaradnak. A magyar viszonylathoz Debrecen átlagos Ft/m2 árai állnak a legközelebb, a szegedi árak 10 százalékkal, a pécsiek pedig 21 százalékkal maradnak el az árszínvonaltól.

Az eltérések a különböző ingatlantípusokat vizsgálva is megfigyelhetők. A családi házak átlagos négyzetméterenkénti árai Debrecenben, Szegeden és Pécsen sem sokkal maradnak el az országos árszínvonaltól, a téglalakásoknál viszont már nagyobb különbségek vannak, a szegmensben a hazai szinttől az említett városok átlagárai 24-34 százalékkal alacsonyabbak. A panellakások piacán a debreceni árak kiemelkedőek, ehhez képest Szegeden és Pécsen 30-40 százalékkal kedvezőbb Ft/m2 árakra lehet számítani.





Az albérletárak is felszöktek

Az eladásra kínált ingatlanok mellett az albérletárak is emelkedtek, ehhez azonban egy hullámzó kép társult. 2015-ben országos viszonylatban mintegy 40 százalékkal emelkedett a kiadó lakások átlagos négyzetméterára, ami ehhez képest Szegeden - 15 százalék -, Debrecenben - 4 százalék - és Pécsen - 26 százalék - visszafogottabban érvényesült éves viszonyaltban. A 2016-os év mérséklődést mutatott, az említett egyetemi városokban viszont folytatódott a mértéktartó árnövekedés, Szegeden egy év alatt további 15 százalékkal, Debrecenben és Pécsen pedig 5% százalékkal emelkedtek az albérletek átlagos Ft/m2 árai.

Hogyan keresnek új otthont az érdeklődők?

Az ingatlannet.hu egyik felmérése során az otthonkeresési szokásokat vizsgálta. Az eredmények szerint a megyeszékhelyeken a tégla-, illetve a panellakások élveztek elsőbbséget, főként a 6-15 millió forint közötti, 2-3 szobás ingatlanok voltak népszerűek. Az új lakások iránt a kitöltők mindössze 5,5 százaléka érdeklődött, az előrejelzések alapján viszont a kínálat bővülésével ez az arány emelkedhet.

A tavaly tapasztalt ütem a várakozások szerint a következő években is fennmaradhat, a kiadó és eladó ingatlanok esetén is. Egy másik tendencia, hogy egyre több újlakás kerül átadásra, melynek köszönhetően gyarapodhat a CSOK igénylések száma, valamint a forgalom is.