Dr. Lala kapta a Káplár László Jó Ember Díjat - Mosolyt csal a beteg gyerekek arcára

Tizenkettedik alkalommal adta át szombaton a Káplár László Jó Ember Díjat a Káplár László Emlékére Kulturális Alapítvány a pécsváradi várban. A díjat idén Balogh László - Dr. Lala bohócdoktor - kapta meg.

Az elmúlt tizenhét évben közel százezer, kórházban fekvő gyereknek nyújtott segítséget a nevetésterápia módszerével Balogh László bohócdoktor, vagy, ahogy egy ország ismeri, Dr. Lala.

1954-ben született; okleveles artista- és előadóművész. Tanulmányait az Állami Artistaképző Intézetben végezte. Külföldi tapasztalatait ausztriai és svájci cirkuszfesztiválokon szerezte. Tagja volt a világhírű svájci Circus Monty társulatnak is. 1982-től hét éven át az Magyar Televízió és a Duna TV Cigánykerék, Szórakaténusz és Bohóccipő című műsorainak állandó szereplője volt. 2 000-ben az ő kezdeményezésére jött létre A Magyar Bohócok A Betegekért Alapítvány, melynek művészeti vezetője, majd kuratóriumi elnöke is lett. Dr. Lala és az alapítvány munkájáról 2014-ben Halász Glória rendező által egy többszörös díjnyertes dokumentumfilm is készült Dr. Lala címmel. ( Ide kattintva megnézhető az alkotás)

A Jó Ember Díj eddigi kitüntetettjei Káplár László posztumusz - 2006

Dr. Rideg Lászlóné (Pécs, Szociális Háló Egyesület) - 2006

Varga Ilona (Budapest, Magyar Rádió) - 2007

Pécsi Géza (Pécs, Kulcs a muzsikához) - 2008

László Károly (Sepsiszentgyörgy, színész, Tamási Áron Színház) - 2009

Gulyás Jánosné és Gulyás János (Kaposvár, ének-zenei nevelés, kultúra) - 2010

Zágorhidi Czigány Ákos (Oszkó, Hegypásztor Kör) - 2011

Dalosné Tóth Zsuzsanna (Budapest, MINYATA Egyesület) - 2012

Bodó Imre (Dombóvár, helytörténész, Fekete István-kutató) - 2013

H. Csongrády Márta (Debrecen, fotóművész) - 2014

Kiss Anikó (Budapest, képzőművész, a SZOCSOMA vezetője) - 2015

Tóth Péter Lóránt tanár, drámapedagógus (Kunszentmiklós) - 2016

Balogh László, „Dr. Lala" bohócdoktor (Budapest) - 2017

A bohócdoktori feladatokat 2017-től négy kórházban látja el: a Heim Pál Gyermekkórházban, a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán, a Székesfehérvári Szent György kórházban és az Orosházi kórházban, valamint heti rendszerességgel látogatja az orosházi Vadvirág Esély Klubbot, ami értelmileg akadályozott személyek napközbeni ellátásával foglalkozik.

- Hetente körülbelül 200 gyereket látogatunk meg. Egy nap átlagosan 3,5-4 órán keresztül járjuk a különböző osztályokat: sebészetet, belgyógyászatot, gasztroenterológiát, neurológiát, fülészetet, toxikológiát és onkológiát. Kb. 3-4 percet vagyunk egy betegnél, de ha a helyzet úgy kívánja - főleg a daganatos gyermekeknél -, akkor több tíz percig is bent vagyunk a kórteremben - fogalmazott.



Hitvallása szerint nem hagyhat úgy ott egy gyereket, hogy sírjon.

- Akkor minek mentem be? Sír nélkülem is. Előfordul, hogy közben valami olyat csinál a bohócdoktor, ami nem tetszik a gyereknek, de a bohóc nem adja föl, és visszajön. Mert a bohócságnak ez a lényege: mindig elbukik, de utána mindig föláll. És tovább viszi az ügyet, amíg nem győz. Különben nincsen értelme.

A díjátadást követően - a hagyományoknak megfelelően - a résztvevők a Zengőn, a bánáti bazsarózsák társaságában köszöntötték a 2017. évi jó ember díjast.