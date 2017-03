Divatba hozná a matyó örökséget az ismert pécsi testnevelő, Gáspár Gábor és fia

Amerikai milliárdosok, sziámi király mellett például Móricz Zsigmond és Kodály Zoltán, de még Horthy Miklós is meglátogatta a neves hímző asszonyt, Kisjankó Bori Mezőkövesden. Örökségét unokája, a városszerte ismert testnevelő, Gáspár Gábor és fia, Ifj. Gáspár Gábor ápolja, s azt tervezik, hogy a jellegzetes mintákat emléktárgyak és ruházati termékek segítségével ismét divatba hozzák.

A legtöbben a Komarovból ismerhetik Gáspár Gábort, ahol majd' harminc évig volt testnevelő - tanítványi máig legendákat mesélnek róla. A sport egész életét végigkísérte, válogatott kerettag volt gátfutásban, focizott a PEAC-ban, a Pécsi Dózsában kézilabdázott, a PVSK-ban atletizált, a kosárlabdát pedig 55 évesen hagyta abba a megyei bajnokságban. Pécsre is a sport hozta, itt szerzett magyar-orosz-testnevelő szakos tanári diplomát, s annyira megtetszett neki a város, hogy itt ragadt, itt alapított családot is.

Pedig rengeteg szállal kötődik nemcsak szülővárosához, Makóhoz, hanem még inkább Mezőkövesdhez, ahol nagyanyja, Kisjankó Borbála élt. A hímző asszony munkái, mintái messze földön ismertek voltak és azok a mai napig is.

- Az első valódi emlékek a nagymamáról nyolcéves koromból valók, amikor ellátogattunk hozzá Mezőkövesdre - eleveníti fel a régi történetet Gáspár Gábor. - Emlékszem a rengeteg virágra az udvaron, arra, hogy elkészítette a fekhelyemet a kemence és a fal közötti részen, a sutban.

Ilyen találkozásból utóbb már nem sok volt, a kapcsolat a szülők válása miatt megszakadt. Kisjankó Bori hagyatékát, hímzéseit, rajzait Gáspár Gábor édesanyja őrizte, olyannyira, hogy kézbe sem foghatta őket majdnem ötvenéves koráig. Édesanyja halála után pedig ő is folytatta az örökség kezelését. Kutatja a családfát, a még fellelhető darabokat, pedagógusként pedig évtizedeken át gyermekcsoportokat kalauzolt a nagymama házához.

- Hatalmas lökést adott az életemnek, amikor megismertem nagyanyám művészetét, azt, hogy milyen nagyszerű dolgokat hozott létre. Én sem akartam lemaradni, én is szerettem volna tenni valami nagy dolgot, de igazából nem tudtam, mit. A nyolcvanas évektől kezdődően a családi örökség feldolgozásával, felkutatásával foglalkozom.

- Mindig is érdeklődtem a matyó hímzés iránt. Megtanultam a hímzett textilek mosását, ápolását. Sokszor a nagymama rajzain is kísérleteztem, egy-egy rajzot lefénymásoltam, a másolatot pedig kiszíneztem. Gyűjtöttük a nagymamáról készült írásokat, cikkeket, a fellelhető rajzait, mintáit. Előadásokat is rendszeresen tartok, a következő ilyen alkalom április 20-án délután öt órától a Pécsi Kulturális Központban.

A nagy nehezen előkerített vendégkönyv révén azt is kutatni tudta, kik fordultak meg nagyanyja házában.

- Hatvan országból érkeztek látogatók. Amerikai milliárdosok, sziámi hercegek is megfordultak a házban, Magyarországról pedig például Móricz Zsigmond és Kodály Zoltán. Horthy Miklós szintúgy. Igor Alexandrovics Mojszejev táncművész és koreográfus ennyit mondott róla:"Meghajlok az ön művészete előtt" Később pedig Rákosi vezettette be az áramot a házba, hiszen az mégsem járta, hogy a neves hímző asszonynál ne legyen világosság. Később közvetve egyébként ez okozta a nagymama halálát, mivel pontosan nem ismert körülmények között áramütést szenvedett.

A hagyaték ápolásában részt vesz Gáspár Gábor fia, Ifj. Gáspár Gábor is, aki szintén Pécsett dolgozik testnevelőként.

- Akárcsak az édesapám, én is azt éreztem örökségünk megismerésekor, hogy szeretnék letenni valamit magam is az asztalra - mondta Ifj. Gáspár Gábor. - Azt szeretnénk, ha a hagyományt élővé, a mindennapok részéve tehetnénk. Ezért úgy döntöttünk, hogy eredeti rajzok, minták, hímzések, kompozíciók felhasználásával készülő ruha-, illetve ajándéktárgyakból álló kollekciót alakítunk ki „Kissing Roses-original matyó composition by Kisjankó Bori" néven Ezt a törekvésünket a szakma is támogatja. A ruhákat , ajándéktárgyakat a neves divattervező, Burda Anna tervezte. Hamarosan mindkettő piacra kerül, s bár már külföldi érdeklődés is mutatkozik irántuk, azt szeretnénk, ha a termékek idehaza is széles körben ismertté és kedveltté váljanak.