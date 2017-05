Dárdai Pállal karöltve jutott el az NB I-ig a már 41 éves Tököli Attila - Videó

Betöltötte 41. életévét Tököli Attila, korábbi 25-szörös válogatott labdarúgó, aki 1976. május 14-én született Pécsett. Töki - egészen kiskorától így becézik - az általános iskola alsó tagozatában kezdett el versenyszerűen futballozni, hol másutt, mint szülővárosának legnevesebb piros-fekete klubcsapatában.

A serdülő és az ifjúsági korosztályokat becsülettel végigjárta, többek mellett Fehér Csabával és Dárdai Pállal együtt mászta végig a szamárlétrát. Majd 1993 októberében, nem sokkal 17. születésnapja után Mecsekalján, a PMSC-ben mutatkozott be a felnőttek között az NB I-ben.

Nézze meg a gólvágó Pécsett szerzett találatait:





Akkoriban még nem előretolt csatárként játszott, hanem a középpálya különböző pontjain számítottak rá. Első pécsi színekben szerzett élvonalbeli gólját 1994 tavaszán lőtte, méghozzá hazai környezetben a Csepel ellen, ami akkor győzelmet jelentett a házigazdák számára. A gólgyártással a későbbiekben sem állt le, nem egyszer kápráztatta el a drukkereket.

Tököli Attila először 1995-ig játszott a pécsi NB I-es csapatban, majd kölcsönkerült az NB II-es Beremend együtteséhez. Fél év múltán visszahívták a PMFC-hez, ahol újabb másfél év NB I-es szereplés következett. A kedvencek között számon tartott futballista 1993 és 1997 között összesen 66 bajnoki mérkőzést játszott a piros-feketék között és 16 gólig jutott.

Ezt követően a másodosztályú DDGÁZ SC-ben rúgta a bőrt, másfél év elteltével aztán az azonos ligában szereplő Dunaferr gárdájához került. Dunaújvárosban öt évet töltött el. Az NB II megnyerése és a feljutás után az NB I-ben is brillírozott az alakulattal, 2000-ben megnyerték a magyar bajnokságát, majd másodikak és negyedikek lettek. A gólkirályi címet két ízben is bezsebelte.

Erre a teljesítményre a fővárosban is felfigyeltek, 2002-től így a Ferencvárosban folytatta párját ritkító pályafutását. A zöld-fehérekkel előbb ezüstérmet, majd bajnoki aranyat is nyert, de elhódították két ízben a Magyar Kupát is. Két esztendő után kipróbálta a légióskodást, Németországban az 1. FC Köln, Cipruson az AEL Limassol és a Famagusta csapatában szerepelt.

2006-os tavaszi hazatérését követően az NB II-es FTC-t segítette egy szezonon keresztül, aztán megfordult még Pakson és Kecskeméten, amellyel kupagyőzelmet ünnepelhetett, illetve Zalaegerszegen is játszott kölcsönben, míg aktív pályafutását 2014-ben az atomvárosiaknál fejezte be. Tököli Attila azóta sem szakadt el a labdarúgástól, jelenleg a Paksi FC-t irányító Csertői Aurél mellett pályaedzőként segédkezik.