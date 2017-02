Csütörtökön kezdődik a mohácsi busójárás: ez bizony megint világszám lesz

Mobilon is a térkép

A tavalyi busójáráson mutatkozott be a Mohács-ON mobilalkalmazás, amely elsősorban a városba látogató turistáknak nyújt hasznos segítséget. Aki letölti a „Mohács-ON" elnevezésű, kimondottan mohácsi idegenvezető és információs programot, tájékozódhat az eseményekről térben és időben, valamint mindig pontos és aktuális információkat láthat a telefonja képernyőjén. Természetesen a hagyományos módokon is segítik majd a vendégek eligazodását, táblák mutatják az utat a főbb helyszínek felé, valamint nagy méretű térképek is megtalálhatók a forgalmas helyeken.