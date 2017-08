Csodát láthatunk péntek estétől, ha felnézünk a tv-toronyra

Hamarosan valóra válik sokak álma, hiszen augusztus 18-án, pénteken sötétedés után fényárba borul a pécsi tv-torony, a hatalmas épületet különböző színekbe öltöztetik a szakemberek. Az ezentúl állandó díszkivilágítást kapó tornyot a Misina tető teljes körű felújításának részeként csodálhatjuk a jövőben.



Elérkezett a várva várt pillanat, pénteken este csodálatos fényárba burkolják az emblematikus pécsi tv-tornyot . Csizi Péter országgyűlési képviselő szerint az esti esemény annak a pályázati folyamatnak az első és leglátványosabb szakasza, amelynek célja a tv-torony és környékének teljes felújítása.

- A pécsiekben már rég megfogalmazódott az az igény, hogy jó lenne, ha a tv-toronynak - ahogy a világ minden pontján található hasonló jellegű építményeknek - a XXI. technológiákat felhasználva lenne olyan díszkivilágítása, ami nem sztenderd, nem mindig ugyanaz, hanem ami különböző metódusok szerint tud változni , hiszen erre ma már adott a technológia.

A képviselő szerint külön öröm, hogy ezt a technológiát Pécsen is gyártják, hiszen az épületre olyan eszközt szereltek fel, amit a Harman pécsi gyárában készítettek, s amit egyébként a pécsi Webs Kft. rakott fel. Így tehát teljes egészében pécsi kivitelezésről van szó .

Ahogy azt a politikus a Facebook-oldalán is közzétette, már szerelik fel a toronyra a lámpa- és világítótesteket.

- Meglepetéssel is készülünk péntek estére , bár azt nem szeretném előre elmondani. Az biztos, hogy az a színvilág, amely megjelenik majd, üzenetet fog hordozni. A programozás jelenleg is zajlik, ezt a feladatot az ITSH pécsi telephelye vállalta magára. Hamarosan egy internetes felületen szavazni is lehet arról, hogy mikor milyen színűre váltson át a megvilágítás . Ez az oldal várhatóan szeptemberben fog elkészülni.

A honatya reméli, hogy a torony nem csupán iránytűje lesz Pécsnek, „hiszen messziről mutatja, hogy van élet a Mecsekalján, hanem egyfajta dísze is lesz a városnak sok évtizedes, méltatlan elhanyagoltság után".

Csizi Péter hozzátette, javában folyik az a közbeszerzés, amelynek keretében kiválasztják azt a vállalkozót, aki elvégzi majd a tv-torony környezetének teljes rendbetételét.

Képünk illusztráció.