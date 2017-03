Csillagászati hetet rendeznek márciusban a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben

A csillagászat és az űrkutatás aktuális kérdéseit körüljáró előadások, planetáriumi bemutatók, távcsöves megfigyelések és gyerekprogramok várják a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedbe látogatókat március 6. és 12. között - tájékoztatta a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (ZSÖK) az MTI-t.



A negyed planetáriumában és látogatóközpontjában zajló rendezvény keretében március 6-án Kiss L. László csillagász, akadémikus előadásában a Földön kívüli élet lehetőségeit tekinti át a Naprendszeren túli égitestek megfigyelésének tárgyalásával.

A tavalyi év tudományos szenzációjáról, a gravitációs hullámok első - magyar kutatók részvételével történt - észleléséről Hegedüs Tibor csillagász, a Bács-Kiskun Megyei Csillagvizsgáló igazgatója tart előadást március 8-án.Másnap Both Előd, a Magyar Asztronautikai Társaság alelnöke az űrbányászat technikai lehetőségeiről, jogi és erkölcsi aggályairól értekezik. Az előadásokon a többi között szó lesz még az élet eredetéről és a tudományos-fantasztikus művek valóságalapjáról - tették hozzá.A szervezők kitértek arra is, hogy az előadásokat minden nap planetáriumi bemutatók egészítik ki, március 11-én és 12-én pedig izgalmas csillagászati-ismeretterjesztő programok várják a fiatalabb és idősebb korosztályt egyaránt. A gyerekek ingyenes foglalkozáson vehetnek részt, és biztonságos távcsöves napfoltmegfigyelést is végezhetnek.A programsorozat Varázsóra elnevezésű kísérletei során pedig az érdeklődők "kísérleteket végezhetnek a légkörön kívül, vizsgálódhatnak a súlytalanság állapotában és sétálhatnak a Marson" - áll az írásos összegzésben.