Családi csődvédelem: Baranyában harminc esetben kezdeményezték az adósságrendezést

Szigorú feltételekkel ugyan, de elengedhetik az adós tartozásának egy részét a családi csődvédelem keretében. Mint azt a kormányhivataltól megtudtuk, megyénkben eddig harminc esetben kezdeményezték az úgynevezett adósságrendezési eljárás megindítását. Köztük akadnak olyanok is, akik a bírósági eljáráson kívül meg tudtak állapodni a tartozás rendezéséről.

Nagyjából másfél éve érhető el az úgynevezett családi csődvédelem a jelentős mértékű tartozások miatt bajba jutottak számára. A program lényege, hogy a kirendelt családi vagyonfelügyelő szigorú pénzügyi tervet készít, majd - ha azt valóban be is tartja az adós -, a pénzintézetnél vagy a közüzemi cégnél a tartozások egy részének elengedését igyekszik kiharcolni. Ha sikerrel jár, a felhalmozott összeg akár ötven százalékkal is csökkenhet.

A nagyjából öt-hét évig tartó csődvédelmi szolgálat ideje alatt szigorúan ellenőrzik, hogy a tartozás valóban az előírtaknak megfelelően csökken-e tovább.

- A 2015. évben bevezetett családi csődvédelem jogintézményének célkitűzése, hogy elősegítse az adósságcsapdából való kikerülést. Az adósságrendezés időszaka alatt biztosított állami felügyelet segíti összehangolni az adós és a hitelezők érdekeit, valamint támogatja az adós fizetési képességének helyreállítását - nyilatkozta lapunknak dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott.

Dr. Horváth Zoltán emlékeztetett, tavaly októberben változtak a szolgáltatással kapcsolatos előírások. Az adósságrendezés folyamatának megindításához már nem szükséges a lakhatásra szolgáló ingatlanra vonatkozó végrehajtási eljárás vagy a pénzügyi intézmény által felmondott jelzáloghitel-szerződés.

Kérdésünkre elmondta, megyénkben az adósságrendezési eljárással kapcsolatban havonta átlagosan körülbelül ötven család érdeklődik a kormányhivatalnál.

- Baranyában eddig harminc esetben kezdeményeztek adósságrendezési eljárást. Ebből jelenleg tizenhat ügy van folyamatban a Pécsi Járási Hivatal előtt, négy esetben sikeres bíróságon kívüli megállapodás született, hét bírósági eljárásban pedig jelenleg egyezségi tárgyalások zajlanak. Elutasító határozatot három esetben hozott a bíróság.

A kormányhivatali szakemberek azt tapasztalják, a hitelezők, illetve az adósok túlnyomó többsége együttműködő, hiszen a szolgáltatás mindkét fél részére előnyös.



Képünk illusztráció - a csődvédelemmel a kilakoltatás is elkerülhető.