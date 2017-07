Csaknem négyszáz kiállító mutatja be termékeit, szolgáltatásait a Szentlőrinci Gazdanapokon

A Szentlőrinci Gazdanapok, mely az eltelt csaknem negyed század alatt az ország egyik jelentős mezőgazdasági vásárává nőtte ki magát, ebben az esztendőben augusztus 11. és 13. között várja a szakmai közönséget és a vásárlátogatókat. Idén is csaknem négyszáz - hazai és külföldi - kiállító mutatja be termékeit, szolgáltatásait.

- Ahogy az elmúlt évek során mindig, a péntek most is szakmai nap lesz, a megnyitót követően a termelőket érintő kérdések kerülnek majd a középpontba. A vásár ideje alatt további szakmai program várható, ilyen lesz pénteken és szombaton a szántóföldi bemutató, ahol a gyakorlatban is megismerkedhetnek az érdeklődő gazdák a legújabb a növénytermesztésben alkalmazott eljárásokkal, az erőgépekhez csatlakoztatható adapterekkel - nyilatkozta Pohl Marietta (képünkön), a szervező Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány ügyvezető igazgatója.

Az elmúlt esztendőben a tudatos vásárfejlesztési stratégia részeként együttműködési megállapodást kötöttek Horvátország legnagyobb vásárszervező és bonyolító cégével, a Bjelovarski Sajammal, amely évente több szakmai kiállítást szervez, s e mellett nemcsak kiállítóik körét bővítik folyamatosan, de speciális, a vásár megtekintését célzó utakat is szerveznek.

- A „nemzetköziség" terén újdonság is várja a látogatókat, mert idén útjára indítjuk - ezzel is erősítve a Gazdanapok nemzetköziségét - a Kárpát-medencei Gazdasági Találkozó nevet viselő sorozatunkat, amelynek keretében évről évre más és más országot helyezünk a középpontba. Elsőként Székelyföld mutatkozik be, az ott működő Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetsége által összefogott gazdálkodók, mezőgazdasági szervezetek és vállalkozások bemutatásával.

A megnyitó napján a Kistermelők Házában sorra kerülő szakmai napon részt vesz dr. Mezei Dávid, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára és Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, Székelyudvarhely egykori polgármestere is. A szakmai nap az elmúlt években a gazdálkodók körében nagy sikert aratott, a helyi terméket előállítók, termelők részére fontos témákat tűzött napirendre. A program egyben az agrár- szaktanácsadók akkreditált továbbképzési rendezvénye is.

A rendszeresen jelenlévő kiállítók mellett idén is lesznek olyanok, akik most először mutatkoznak be a Szentlőrinci Gazdanapokon. A magyarok mellett ebben az esztendőben is kiállítanak osztrák, német és horvát agrárvállalkozások. A határmenti régiókból - Verőce, Eszék és Bjelovár - érkeznek vállalkozások. Továbbra is megmaradnak, sőt bővülnek a tematikus „udvarok". Idén ismét megtekinthető lesz az őshonos gazdasági állatokat bemutató „Őshonos" udvar szürke marhával, juhfajtákkal és parlagi szamárral.

A „Baranya" udvarban, a Nemzeti Értéktárba bekerült speciálisan baranyai nyúl és tyúkfajta, továbbá Baranyára jellemző, megyénk hírnevét öregbítő juh és lófajták színesítik az állatok seregletét, valamint kiemelten Baranya megyére jellemző értékek és programok kerülnek bemutatásra. Szintén a „Baranya" udvarban megjelenítik a megyére jellemző gasztronómiai értékeket és „csodákat", melyeket meg is lehet kóstolni. Lesz látványkonyha és bemutató főzés is. A „Hagyományőrzők" udvarában teret adnak az agrártörténetnek, ahol régi eszközök lesznek megtekinthetők. A gazdanapi kézműves utcában pedig kizárólag a helyi termelők és a helyi terméket előállítók kínálják majd portékáikat. E mellett lehetőséget teremtenek arra is, hogy minél több családi gazdaság, egyéni gazdálkodó vehessen részt a vásáron.



- Miután a Vállalkozói Központ Alapítvány egyik fontos feladata a piacszervezés, a piacok és az értékesítési lehetőségek mind szélesebb körének felkutatása, ezért azon termelők megjelenéséhez támogatást nyújtunk, akik egész éven át rendszeresen részt vettek, részt vesznek a Kistermelők Házában minden hónap második szombatján megrendezésre kerülő termelői vásárokon - emelte ki Pohl Marietta.

Kitért arra is, hogy ebben az esztendőben is számos kísérő rendezvény várja a Gazdanapokra látogatókat, a lovas programok mellett, kulturális események egész sora, és az immár hagyományosan megrendezésre kerülő Szentlőrinci Vágta. Az elmúlt esztendőben a Nemzeti Vágta szervezői áttekintették a válogatók helyszíneit, így szűkült a regionális versenyek köre. Azonban a szentlőrinci pálya megszerezte a jogosultságot, hogy az Elővágta sorozat egyik kiemelt állomása maradjon, ennek köszönhetően a rendezvény és a verseny rangja emelkedett.