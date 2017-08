Csaknem hetven programmal készülnek a Bőköz Fesztiválra az Ormánságban

Mintegy 70 kulturális programmal várja látogatóit a második Bőköz Fesztivál, amelyet augusztus 25. és 27. között rendeznek meg a dél-baranyai Kémes, Szaporca és Tésenfa településeken - hangzott el az esemény pénteki sajtótájékoztatóján Pécsett.



A kezdeményezés az ormánsági tájegység kulturális értékeire, építészeti kincseire, népművészetére és gasztronómiájára hívja fel a figyelmet - idézték fel a szervezők az eseményen.

Márta István zeneszerző, a fesztivál igazgatója elmondta: idei díszvendégük Ormánság szülötte, a decemberben 70. életévébe lépő Szatyor Győző szobrászművész, akinek három kiállítása is nyílik a fesztiválon a pécsi Janus Pannonius Múzeum (JPM) közreműködésével.

A szervezők 27 egyedi helyszínen - köztük a szaporcai Ős-dráva Látogatóközpontban is - várják a résztvevőket. A kiemelt helyszíneken kívül további három kistelepülésen - Kóróson, Drávacsepelyen és Drávacsehiben - is lesz egy-egy rövid, "hídteremtő" komolyzenei koncert - közölték. A fellépők között lesz mások mellett Varnus Xavér, a Boban Markovic Orkestar, a Besh o'droM, Szirtes Edina Mókus, a Hagyományok Háza vendégei, a Kaláka, a Szélkiáltó együttes és Pápai Joci zenekarával. A kémesi jazzudvarban fiatal muzsikusok kiállítással, koncertekkel és jazzszekérrel várják a közönséget. A fővárosi Nemzeti Színház ifjú művészei - Vidnyánszky Attila rendezésében - különleges, természeti helyszínen adják elő a János vitézt. A templomokba a Filharmónia Magyarország szervez hangversenyeket, Érdi Tamás zongoraművész pedig éjszakai, "csillagos ég" koncertet ad. A fesztivál vendége lesz a Bartók Béla Férfikar, a Pécsi Református Kollégium Vegyeskara és a Kapolcska Fúvós Kamarazenekar, valamint a kalotaszegi Mákófalváról érkező református kórus is. A szervezők hozzátették: kiállítással és folyamatos vetítéssel költözik Szaporcára a Cseh Tamás Archívum. Szurdi Éva kerámiái, Tóth György újraértelmezett falusi tárgyai és Cseh András kültéri installációi mellett a fesztivál alatt minden nap más településen jár a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) Arany200 vándorbusza.

A gyerekek szórakoztatásáról a pécsi Bóbita Bábszínház, a Levendula Játszóudvar és a Karzat Színház játékudvarai, a Magyar Társasjátékos Egyesület és Krizsán Edit nemzetközi sakknagymester interaktív foglalkozásai gondoskodnak - áll az írásos összefoglalóban.

- Ormánság kincseire, értékeire egy alkotói életet építettem - fogalmazott Szatyor Győző az eseményen.

A budapesti Vigadóban év végi életmű-kiállítására készülő szobrászművész beszámolt arról is, hogy a reformáció 500. évfordulójára Baranya valamennyi - összesen 112 - református temploma számára készít úgynevezett királykazettákat. A már elkészült csaknem száz, bibliai igéket, illetve a református egyház által használt szimbólumokat is magába foglaló alkotásokból mintegy harmincat a kémesi templomban láthat a közönség.

Závoczky Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának (DDNPI) igazgatója a tájegység természeti adottságait és az 50-70 évvel ezelőtti magas mezőgazdasági kultúráját méltatta, az ország egyik kincsesbányájának nevezve az akkori Ormánságot.