Busók erre, busók arra: számos helyre hívják vendégségbe a mohácsi télűzőket

Bár még szűk két hét van hátra a busójárásig, mohácsi maszkosokat már most is sok helyen el lehet csípni. A közelmúltban több települést is megjártak a busócsoportok, hogy még több látogatót csábítsanak február végére Mohácsra.

Bár köztudott, hogy a busók egész évben lelkesen készülnek a tél elűzésére, a busójárás hónapjába lépve mindig megsokszorozódnak a teendők. Feladataik közé tartozik az is, hogy a messze híres mohácsi hagyományt tovább népszerűsítsék országszerte és akár a határokon túl. Szerencsére nem kell sehol kopogtatni, sokfelé hívják és látják szívesen vendégül a busócsoportokat.

Január végén négy csoport összesen 42 busója látogatott el Bucsuba. A Vas megyei településen nagy vigadalmat csaptak a helyiek: disznótorossal, jelmezes menettel és bolondesküvővel kísérelték meg elűzni a telet. Ehhez segítségül hívták a mohácsiakat is, akik szokásukhoz híven megölelgették a lányokat, nőket, asszonyokat, és a néphez csatlakozva kerepeltek, hangoskodtak, este pedig télűző farsangi táncházat tartottak.

A Kolompos-csoport a közelmúltban az egyik kereskedelmi televíziós csatorna munkatársait látta vendégül a városban. A busók és sokac lányok elkalauzolták a tévéseket a Kanizsai Dorottya Múzeumba, a Busóudvarba, a szerb templomba és a Szent Miklós vízi- és taposómalomba is, majd egy jó köcsögös babot is főztek nekik, hogy kóstolót kaphassanak a mohácsi sokac konyha különleges ízeiből.

Múlt héten kilenc busó és egy sokac lány három csongrádi településen is tiszteletét tette. Előbb Mártélyon a helyi hagyományőrző egyesülettel közösen próbálták elkergetni a telet. Kerepelve, kolompolva meneteltek a faluháztól a Tisza-holtágig, ahol egy kiszebábot égettek el a mohácsi példát követve. Másnap pedig Makón és Kiszomboron is jelenésük volt, a hagymavárosban több helyi maskarás is csatlakozott hozzájuk, a nyugdíjas klubok tagjai pedig farsangi csörögével vendégelték meg őket.

Az Izabrani Ketsching busócsoport Komlóra volt hivatalos múlt hétvégén, ugyanis ők voltak a kolbásztöltő fesztivál meghívott vendégeinek egyike. A busók és sokac lányok felvonultak a fesztivál helyszínéül szolgáló sportcsarnok körül a belvárosban, miközben gyerekek és felnőttek egyaránt megállították őket egy-két szóra vagy egy közös fotóra. A kolbásztöltés amúgy is remek hangulatát pedig még tovább fokozták azzal, hogy előbb jellegzetes mohácsi táncokat adtak elő a közönségnek, majd velük együtt ropták a tánctéren.

Képünkön: még a komlói polgármester, Polics József is beállt a busók és a sokac lányok közé a körtáncban.