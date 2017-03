Biztonsági kamera buktatott le egy férfit

Kisollóval vágta le az áruvédelmi eszközt a gyanúsított egy siklósi üzletben.



Harmincezer forint értékben lopott borotvapengéket egy siklósi üzletből az a férfi, akinek ügyét a napokban fejezte be a Siklósi Rendőrkapitányság. A férfi február 17-én a déli órákban azzal a céllal ment be az üzletbe, hogy onnan két doboz márkás borotvapengét lopjon. Még egy kisollót is vitt magával annak érdekében, hogy az áruvédelmi eszközt le tudja vágni.

A lopás közben senki nem vette észre, de a bolt biztonsági kamerája minden mozdulatát rögzítette, így a rendőrök azonosították és elfogták. A 49 éves villányi férfi ellen lopás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást a rendőrség a napokban befejezte, és az ügyben keletkezett iratokat - bíróság elé állítási javaslattal - megküldte az ügyészségnek.