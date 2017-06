Bérskála: egyre nehezebb kiváló művészeket szerződtetni a Pannon Filharmonikusokhoz

A magyar szimfonikus zenekarok anyagi lehetőségeihez viszonyítva közepes költségvetéssel rendelkező Pannon Filharmonikusok rendkívül magas szakmai színvonalon dolgozik, ráadásul sikeres évadot zárt. Ugyanakkor a zenészek anyagi megbecsülésével kapcsolatban olykor az elégedetlenség hangjai hallatszanak. Egyebek mellett erről is kérdeztük Horváth Zsolt igazgatót, aki szerint még tényleg messze vannak attól, hogy a muzsikusok arányosnak érezzék a bérüket a szakmán belüli teljesítményükhöz képest.

- Öntsünk tiszta vizet a pohárba: mi a helyzet a zenekar tagjainak bérezésével? Állítólag vannak, akik elégedetlenek a fizetésükkel.

- Nem tudom, hogy Magyarországon van-e bárki, aki elégedett a fizetésével. De nem megkérdőjelezve az érzés jogosságát, inkább a miértjére szeretném ráirányítani a figyelmet. A zenekarban a munkavállalók átlagbére (2016-ban bruttó 245 ezer Ft) a nonprofit szektor nemzetgazdasági átlagbére (2016-ban bruttó 232 ezer Ft) és a nemzetgazdasági átlagbér (2016-ban bruttó 263 ezer Ft) között van. Magyarországi viszonylatban tehát átlagosnak nevezhető a bérszínvonal. A zenekar 111 egyetemet végzett művész munkavállalót foglakoztat teljes munkabéren bejelentve, járuléktartozás nélkül. A munkavállalók számára kifizetésre kerül minden túlóra, és a külföldi fellépések során napidíjban részesülnek a törvényi előírásoknak megfelelő mértékben. Az elégedetlenség érzése valójában a művész-identitásban gyökerezik, ami túlmutat a munkavállaló szerepkörén .

Sikeres évadot zárt az együttes Az igazgató szerint rendkívül sikeres évadot zártak minden tekintetben. - Valóban győztesekkel játszottunk, ahogy azt meghirdettük. A világ élvonalába tartozó művészek voltak a szólistáink, vendégkarmestereink, akik méltó partnerüknek tekintik az együttest. Mindez szakmai szempontból fontos elismerés. A művészi munka kiegyensúlyozottan zajlott, több mint tíz koprodukcióban vettünk részt, külföldön felléptünk négy főváros hangversenytermében és még három rangos hazai fesztivál-előadásunk van hátra. Rendkívül impulzívan szólítottuk meg a közönséget, jelentősen nőtt a budapesti és a pécsi bérleteseink száma is. Épp a napokban kell elkészítenünk az évadunkról szóló beszámolót, ilyenkor számba vesszük a terveket és azt, hogy mi minden valósult meg. Megnyugvással tölt el, hogy rendkívül magas szakmai színvonalon dolgoztunk olyan közönségsiker mellett, amiről sokan csak álmodhatnak.

- Miből és hogyan tevődik össze egy zenész fizetése?

- Egy muzsikus fizetése az alapbérből és pótlékokból, illetve a béren kívüli juttatásból, a cafetériából áll össze. A pótlékok lehetnek vezetői pótlék, például szólamvezetők pótléka vagy úgynevezett eredményességi pótlék. Utóbbi egy régi kifejezés, valójában nincs köze napi eredményességhez, hanem a zenekaron belül elfoglalt muzsikusi státuszhoz kötődik. Ezen kívül a Pannon Filharmonikusoknál minden évben egyéni szakmai minősítés zajlik, amely során a muzsikusaink egy minőségi bérpótlékot meghatározó minősítésért játszhatnak . A bérpótlék összege attól függ, hogy ki milyen minősítési kategóriába került be az adott évben. Ez a minősítés nem befolyásolja a foglakoztatást, kizárólag csakis ezen bérpótlék mértékét. Ezeket fogja kiegészíteni a szakmában Spielgeld-nek hívott pótlék bevezetése a koncerteken való részvétel után.

- Mekkora a fizetésük mondjuk egy fővárosi együttes tagjainak fizetéséhez képest? Egyáltalán, van-e alapja ilyen összehasonlításnak?

- A bérek kérdése nagyon összetett probléma, ugyanakkor egy rendkívül egyedi jelenségre is ráirányítja a figyelmet. A Pannon Filharmonikusok nem csak szakmaiságában, elhivatottságában, de státuszában is egyedülálló Magyarországon. Kevéssé a főváros kontra vidék ellentétben kell keresni annak a feszültségnek a forrását, amelyre a kérdésében utalt. Azoknak a zenekaroknak, amelyek közvetlen minisztériumi fenntartásban vannak, például az Operaház zenekara vagy az MR Szimfonikusok, kiemelkedő a költségvetésük azokéhoz képest, amelyeket különböző önkormányzatok tartanak fent. Más ezeknek a „nagyzenekaroknak" a szerepköre is természetesen. A Pannon Filharmonikusok ellentmondása abban rejlik, hogy a nagyzenekarok szakmai színvonalával és felelősségével azonos szinten, a feladatkörüket bőven meghaladó szakmai portfólióval, országosan meghatározó művész-zenekarként működünk, ugyanakkor az önkormányzati zenekarok forrásának nagyságrendjéből gazdálkodunk .

A hiányérzetet valójában ez okozza: amíg nominálisan egy átlagos magyar munkavállaló bérét viszik haza a mi zenészeink is, amivel akár lehetnének elégedettek is, ez a bérszínvonal nem tükrözi a szakma sajátosságait. A hasonló elismerésben és elvárásban részesülő nagyzenekarokban dolgozó muzsikusok bére duplája a mieinkének . A Pannon Filharmonikusok muzsikusai - ellentétben a már idézett nagyzenekarokkal - az alacsonyabb zenekari büdzsé miatt nem kaphatnak arányos anyagi elismerést azért a közösségi teljesítményért, amit 2003 óta tesznek le az asztalra minden nap. Ennek az „exlex" állapotból adódó feszültségnek a feloldása folyamatos feladat, amelyen dolgozunk is, de csak kis lépéseket tettünk egyelőre. 2014-ben 15 százlékos, 2016-ban 8 százalékos bérfejlesztés zajlott a cégnél, és épp egy újabb bérrendezés előtt állunk , amelyre 90 millió forintos rendkívüli állami támogatás biztosít fedezetet a dr. Hoppál Péter vezette kulturális államtitkárság keretéből. Ez azonban még mindig messze van attól a nagyságrendtől, ahol a muzsikusaink arányosnak éreznék a bérüket a szakmán belüli teljesítményükhöz képest.



Stabil működés, kiszámítható támogatás Horváth Zsolt szerint a Pannon Filharmonikusok a magyarországi szimfonikus zenekarok anyagi lehetőségeihez képest közepes büdzsével rendelkezik, ugyanakkor abban egyedülálló, hogy a Modern Városok Program keretébe bekerülve 10 évre előre látható és kiszámítható a támogatás nagyságrendi minimuma. - Ezt a stabilitást más együttesek nem mondhatják el magukról, ugyanakkor ez az egyik záloga is annak a művészeti munkának, ami nálunk folyik. 2017-ben a Modern Városok Program állami szerepvállalásával a város 478 millió forintos támogatást biztosít az együttesnek, ezt egészíti ki a minisztériumi forrás a zenekar éves minősítése mentén, amely idén 195,5 millió forint. A cég saját működési bevétele a maga 210 millió forintjával (2016-os adat) kiugróan magas, ugyanakkor ez a maximálisan elérhető nagyságrend: a művész-zenekari működés nem engedi meg, hogy a bevétel növelése érdekében minőségi vagy szakmai kompromisszumokat kössünk.



- Egyébként sem könnyű egy zenész élete: próbák, koncertek, utazások.

- Rengeteget dolgozunk, nem többet, mint amit a jogi keretek lehetővé tesznek számunkra, és nem kevesebbet, mint ami ahhoz szükséges, hogy ellássuk a kötelezettségeinket a Kodály Központban és országosan, valamint a bevételek terén.