Békebeli piknikre vagyunk hivatalosak a negyedbe, koncertek, családi programok is lesznek

A fűben heverészés és a finom falatok mellett sztárfellépőkre is számíthatunk az idei Zsolnay Pikniken, május 19-21. között, Pécsett. A harmadik alkalommal megrendezett eseményen igazi tavaszi zsongás várja a Zsolnay Negyedbe érkezőket; fellép többek között Fábián Juli és a Kozma Orsi Quartet, de családi programokból, színházi előadásokból és kézműves foglalkozásokból sem lesz hiány.



- A békebeli piknikek hangulatát szeretnénk feleleveníteni a rendezvénnyel. Szép időben, kellemes környezetben szórakozhat a család, ráadásul a közel 60 program közül biztosan mindenki talál neki tetszőt - mondta el Vincze Balázs, a Zsolnay Örökségkezelő NKft. ügyvezetője.

„Szőke haj, fekete hang" - Fábián Juli jazzénekesnő immár visszatérő vendége a Zsolnay Negyednek, a Piknik keretében szombaton köszönthetjük Bóbita Szabadtéri Színpadon. A jazzrajongók számára kihagyhatatlannak tűnik a Kozma Orsi Quartet koncertje is, ugyanis a csapat különleges Best Of koncerttel érkezik Pécsre.

Izgalmasnak ígérkezik a Jazzkívánságműsor című produkció, amelyen a Sárik Péter Trió Szőke Nikolettával a legkülönbözőbb műfajú dalokat jazzben adja elő. A muliinstrumentalista Frenk zenekara idén megújult formában tér vissza egyedi hangulatú előadásával. Világzenét csempész a piknikhangulatba a Tárkány Művek, és bemutatkozik a jazz-folk területéről jól ismert Dresch Mihály vonós quartettje.

A fesztivál két kiemelt programja a Budapest Bár, valamint a Budapest Klezmer Band koncertje, akik Tompos Kátyával lépnek színpadra. A Zsolnay Piknik ezt a két előadást leszámítva ingyenes.

A piknikhangulathoz Retró könyvvásár és olvasóliget is dukál, amit a Csorba Győző Könyvtár biztosít a látogatóknak. Az érdeklődők bepillanthatnak a kulisszák mögé, ugyanis a PTE Művészeti Kar megnyitja műtermeit, hogy minél többen megismerhessék az ott zajló munkát.

A kreativitás és az alkotás idén is kiemelt szerepet kap, lesznek kézműves foglalkozások, Elektronikai bütykölde, gyöngykészítő műhely, stop motion workshop és Kispék Műhely. A sportok kedvelői részt vehetnek a gerilla jógán vagy kipróbálhatják a petanque-ot.

A Bóbita Bábszínház Az ördögszántotta hegy című gólyalábas, óriásbábos szabadtéri játékán kiderül, hogy miért szántotta fel maga az ördög a Villány melletti Szársomlyó hegyet. A társulat előadásában látható lesz a Hamupipő című produkció és a legkisebbekre is gondolva egy csecsemőszínházi előadás is. Vasárnap Első puszi címmel tart interaktív zenés bábjátékot Takáts Eszter és Juhász Kristóf.

Tavaly közel hatezer látogató vett részt a Zsolnay Pikniken. Sokan felkészülve, fonott kosárral, pléddel és egyéb kellékekkel érkeztek, ugyanakkor idén is ingyenesen lehet pokrócot kölcsönözni.