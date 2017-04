Bár az első nem jött be, megszerette a robotokat, s még Csizi Péternek is odapörkölt

Sólyomné Baranyai Elza az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ matematika-informatika tanára áprilisban vonult nyugdíjba, ezzel búcsút véve az általa létrehozott robotika birodalomtól is.

„ Az első találkozásom a robotokkal nem volt valami kellemes , így eleinte nem is szerettem őket. - mesélte a tanárnő. - Az INFO Éra tanári konferencián egy szürke kis dinóval találkoztam, majd mikor meg szerettem volna simogatni, odakapott a kezemhez. Szóvá is tettem a gazdáinak, hogy aki gorombaságra be tudja programozni a találmányt, az kedvességre is be tudná." - emlékezett vissza a pedagógus.

A tanárnő nem tudta elfelejteni a találkát, ezért úgy döntött, megteremti a lehetőségét annak, hogy tanítványai is megismerkedhessenek a robotikával. Az iskola Naprakész Alapítványától kaptak egy NXT robotot, amelyből az interneten található oktatóvideók segítségével egy katapultot építettek. Ezután két EV3-as robottal is gazdagodhattak szponzori segítséggel és adományokból.

Egy robot bizony nem olcsó mulatság. A csapat sokat köszönhet a Multi Alarmnak és a Baranya Megyei Iparkamarának, hiszen kétszer is benevezte őket az FLL-re, ezért egy terepasztalt is birtokba vehettek. Emellett összefogtak az iskolában, s a városháza tagjai is segítséget nyújtottak. A tanárnő az utóbbival kapcsolatban egy mulatságos sztorit is megosztott portálunkkal:

„Amikor Csizi Péter tönkretette a matekórámat, az bizony sokba került neki. Elhívta a gyerekeimet virágot ültetni, pedig az én matekórám szent. Így ráértem utánuk menni az adománygyűjtő dobozzal, és a politikus is segített nekünk a harmadik robotot megvásárolni ." - mondta nevetve a pedagógus.

A gyerekek nagyon lelkesek, minden csütörtökön részt vesznek az órán, s újabb ötletekkel és további fejlesztésekkel rukkolnak elő. Több versenyen is részt vettek már, jó eredményekkel. A tanárnőnek időközben utódja is akadt, aki nagy örömmel segíti tovább a tehetséggondozó műhely tagjait, s újabbnál újabb ötletekkel és izgalmakkal állnak elő a következő megmérettetésen is.