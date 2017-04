Balhé a buszokon: sokan cirkuszolnak a sofőrökkel, amikor a jegyet, bérletet kérik

Három utas kiabált egy buszsofőrrel Meszesen, számolt be a napokban történt esetről egyik olvasónk. A fiatalembereknek nem tetszett, hogy a vezető - szabályszerűen - a jegyüket vagy bérletüket kérte, ezért rendeztek cirkuszt. A Tüke Busznál elmondták, sajnos nem egyedi, ami történt.

Nem sokon múlott, hogy tettlegességig fajuljon egy rutinszerű jegyellenőrzés. A napokban történt, hogy Meszesen a buszvezető az előírásoknak megfelelően kérte az utazásra feljogosító menetjegyet vagy bérletet, ám ez három fiatalembernek nem tetszett - nyilván egyik sem volt náluk. Olvasónk szerint a z utasok agresszíven léptek fel, ordítozva fenyegetőztek. Mivel a buszról pont az esetet megelőzően szálltak le az ellenőrök, a sofőr visszahívta őket, akik rövid időn belül rendezték a konfliktust.

A Tüke Busz Zrt.-nél érdeklődésünkre közölték, az autóbuszvezetőknek nincs jelentési kötelezettségük az ilyen esetekről a társaság felé, így pontos adatokról sem rendelkeznek az inzultusokkal kapcsolatban. Mindenesetre, amiről tudomásuk van, azok alapján a jegy- és bérletellenőrzés során tör ki a legtöbb verbális konfliktus az autóbuszvezető és az utasok között.

Szinte mindenhol előfordulnak A Tüke Busz Zrt. úgy tájékoztatta lapunkat, konfliktusok a város gyakorlatilag összes pontján előfordulnak. Leggyakrabban azonban a Pécset keleti-nyugati tengelyét átszelő járatokon történnek ilyen esetek.

Szerencsére az elmúlt egy évben tettleg egy buszvezetőt sem bántalmaztak. Hogy ez így is maradjon, a 2015-ben érkezett Volvo járművekbe üvegfalat szereltek be, így elválasztva a vezetőket az utasoktól. Sajnos azonban így is volt már kísérlet arra, hogy megüssék a vezetőt egy ilyen buszon.

Mint megtudtuk, gyakran ad szóváltásra okot, hogy az utasok egy része már a végállomáson történő forduló előtt felszáll a járműre, gondolván, így jobb eséllyel jutnak ülőhelyhez. Csakhogy a vezetőnek az előírások szerint az utolsó megállóban mindenkit le kell szállítania, ezt pedig egyesek zokon veszik és panasszal élnek a szabályokat betartó vezető ellen.



Képünk illusztráció.