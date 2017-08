Az ország legnagyobb konzolos játszóháza nyílik Pécsett, a Zsolnay Negyedben

Több mint 200 játékot próbálhatnak ki a pécsi Kulturális Negyedben azok, akik elmennek a Szamárfül Fesztiválra augusztus 18-20. között. Az ország legnagyobb játékparkot felvonultató informatikai, játéktörténeti kiállítása nyílik ugyanis, ami azonban több, mint elsőre hangzik.



Több mint 30 év informatikai és elektroakusztikai eszközeiből álló, egyedülálló látványosság lesz a Zsolnay Kulturális Negyedben: ez a jáTECHtér.

A középpontban a játékkonzolok világa áll, itt lesz az ország legnagyobb játékgyűjteménye az elmúlt 30 év konzolaiból. A látogatók kipróbálhatják a játékprogramokat és a hozzájuk tartozó eszközöket, ami egyben játéktörténeti kalandozás is, hiszen az 1980-as évektől napjainkig tartó periódus több mint 200 játéka próbálható ki.

Ahogy a kezdeti játékok fejlődtek, úgy lett egyre fontosabb szerepe az alákevert zenének és hangeffekteknek. A kiállítás második területe a hangalkotás fejlődéstörténetére fókuszál, bemutatva többek között olyan elektroakusztikai hangberendezéseket, mint a hifi, a magnó, a walkman és az MP3-lejátszó.

A kiállítás bemutatja a 3D-s grafika fejlődését is, ahogyan az első játékok kezdetleges animációjától eljutottak a vizuális effekteken keresztül a 3 dimenziós képalkotásig.

- Reneszánszát élik a '80-as, '90-es évek játékai, mint például a Doom vagy a Super Mario. Sok játékból film is készült, vagyis most is köztünk élnek - mondta Kókány András, az ISTF KFt. (a kiállítás szakmai partnere) tulajdonosa és ügyvezetője.

A konzolok között igazi relikviák vannak, limitált kiadású, rendkívül ritka darabok, ezért a kiállítás eszmei értéke felbecsülhetetlen. Itt viszont ki is lehet próbálni mindegyiket.

- A jáTECHtér elsősorban családi program, mivel legfőképp a családoknak szeretnénk érdekes programokat szervezni. Apa nosztalgiázik, a gyerekek csodálkoznak és játszanak, miközben új élményekkel találkoznak és eközben még tanulhatnak is - hangsúlyozta Vincze Balázs, a Zsolnay Örökségkezelő NKft. ügyvezetője.

A jáTECHtér 10-18 óra között lesz nyitva a Zsolnay Negyed Látogatóközpontjában: augusztus 18- 19-20- án, illetve augusztus 26-27- én. Aki lemaradna erről, azok még bepótolhatják ezt az élményt szeptember 2-3., 9-10., 16-17., 23-24- én is. A 2990 forintos napijegyért korlátlan játéklehetőség jár.