Apja tudta nélkül, hamis szerződéssel adta el a kocsit

Adásvételi szerződést hamisítottak, hogy el tudják adni egy beremendi férfi autóját.

A Siklósi Rendőrkapitányság sikkasztás és közokirat hamisítás miatt nyomozott egy 39 éves beremendi férfi ellen, aki apja beleegyezése nélkül eladta azt az autót, amit az apa még 2011-ben adott oda neki, hogy használja.

A rendőrségen a 39 éves férfi apja tett feljelentést 2016 tavaszán, mert tudomására jutott, hogy a tulajdonában lévő autót a fia az engedélye nélkül eladta.

A gyanúsított kihallgatásán elmondta, hogy 2015-ben hamis adásvételi szerződéssel azt a látszatot keltette, hogy megvette apjától az autót, majd a kocsit 800 000 forintért eladta egy autókereskedésnek.

A nyomozás során az is kiderült, hogy a szerződést tanúként aláíró két személynek, a gyanúsított 31 éves élettársának és egy 63 éves beremendi férfinak is tudomása volt a hamisításról, így őket is gyanúsítottként hallgatták ki.

A három gyanúsítottal szemben folytatott nyomozást a rendőrség a napokban befejezte, és az iratokat vádemelési javaslattal megküldte az ügyészségnek.