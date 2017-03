Anyukáik hátán ropták a babák a Negyedben a latin fitnesst – Videó!

Vidám latin fitness órákat tart Pólya-Varga Judit Pécsett anyukáknak és babáiknak. A babás-mamás táncórák nagy népszerűségnek örvendenek világszerte, rengeteg videót tesznek közzé a közösségi oldalakon hasonló témában, olykor apukás verzióban is.

- A Maminbaba nevezetű program többször szembe jött velem, de Pécsen még nem tartott senki foglalkozást, így családom unszolására belevágtam. 2014 őszén végeztem el az oktatóképzést, azóta tartok órákat Pécsen és Dombóváron - meséli Pólya-Varga Judit.

A Maminbaba hordozós latin fitness egy igazán szórakoztató, mégis csinosító, nőies mozgásforma latin tánc alapokkal. Nagy előnye, hogy a gyermekekkel együtt végezhető, mert a Maminbaba órák alatt a kicsik valóban a hordozóba kötve, vagy pocakban ringatóznak a kellemes latinos zenére. Csak olyan mozdulatokkal dolgoznak az órákon, ami a babáknak és az anyukáknak is kellemes, így aztán a picik gyakran elalszanak, mialatt anyukájuk kikapcsolódik és észrevétlenül fogy.

Maminbaba hordozós latin fitness









Mivel a táncos mozgásforma boldogsághormonokat szabadít fel, garantáltan javítja az anya közérzetét is, megelőzve a szülés utáni depressziót . A gyakorlatok úgy vannak kialakítva, hogy azt elöl- és háton hordozott babákkal is biztonsággal, és kiváló erősítő hatással el lehet végezni. A Maminbabát gyógytornász, hordozási- és szoptatási tanácsadó is ajánlja kisbabás és várandós anyukáknak is. Nem kíván se táncos, se más sportos előképzettséget. Fokozatosan nő a terhelés, ahogy az anyuka óráról órára egyre jobban tudja követni a lépéseket, illetve a babája is egyre nehezebb a hátán.