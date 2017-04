Amióta akár a fizetésből is levonható a közös költség, csökkennek a tartozások

Összességében kevesebb közösköltség-tartozást görgetnek maguk előtt a pécsi társasházak. Ez nem véletlen: egy ideje akár a fizetésből is levonhatják, ha valaki nem fizeti be a pénzt. Nagy Emil szerint, ha nem is csökkent mindenhol az összeg, a legtöbb ingatlan esetében legalább nem növekedett tovább.

Levegőhöz jutnak a pécsi társasházak. A közösségeket évek óta fojtogatta a pénztelenség, amely nagyrészt a közösköltség-tartozások miatt alakult ki. Nemrég azonban pozitív fordulat állt be, csökkenni kezdtek a kintlévőségek, akad olyan lépcsőház, amely néhány hónap alatt több százezer forintos bevételt könyvelhetett el.

A befizetések emelkedése elsősorban a szabályváltozásoknak köszönhető.

- Szigorodott az eljárás, már nem a közös képviselők, hanem közjegyzők szólítják fel a lakókat a fizetésre. Ha ezt követően sincs változás, perre viszik az ügyet, majd amint az jogerőre emelkedik, megindul a végrehajtás - magyarázta Nagy Emil, a Lakásszövetkezetek és Társasházak (LAKTÁSZ) Baranya Megyei Szövetségének elnöke.

Mire költik a közös költséget? A befizetett összeget általában takarításra, karbantartásra, a közös terek világítására, illetve - ahol van - a lift működtetésére, valamint a felújítási alap feltöltésére fordítják. Ez a bevétel tehát alapvető fontosságú a társasház normális működéséhez.

Ennek pedig az lehet a vége, hogy az illető jövedelmének egy részét levonják és a társasház számlájára utalják. Sőt, ilyen esetben még rosszabbul is jár a tartozást felhalmozó, hiszen a végrehajtó díját is neki kell állnia.

A szövetkezeti vezető hozzátette, ha nem is csökken mindenhol a közös költséggel kapcsolatban felhalmozott összeg, általában elmondható, hogy az összességében akár több millió forintra rúgó tartozások legalább nem emelkednek tovább.

Úgy tapasztalja, a szigorítás mellett a pozitív tendenciához az is hozzájárul, hogy a korábbiaknál többen dolgoznak.



Képünk illusztráció.