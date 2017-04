Állati nagy buli lesz az Expóban, kutyásoknak pláne kötelező ott lenni

Nagyszabású állatvédelmi rendezvényt tartanak április végén, elsőként Pécsett, melyen ismert emberek és neves előadók is színre lépnek. Családoknak, kutyásoknak, állatbarátoknak melegen ajánlott ellátogatni a hónap utolsó hétvégéjén az Expo Centerbe.



Napjainkban, amikor egyesek kutya- vagy macskakölyköket dobnak ki az utcára, kínoznak meg és bántalmaznak embertelenül, különösen fontos az állatvédelem, amit szerencsére egyre több civil szervezet szorgalmaz. A Kutyavilág Alapítvány nekik szeretne gyakorlati segítséget nyújtani az eredményességhez.

Elsőként Pécsett rendezik meg a Kutyavilág Expó nevű állatvédelmi konferenciát, kiállítást és vásárt, április 29-én és 30-án az Expo Centerben. A szakmai előadók a pécsi, a kaposvári és a budapesti Állatorvostudományi Egyetemről érkeznek, emellett a Magyar Állatvédelmi és Állatjóléti Társaság, a Földművelésügyi Minisztérium, a Nébih és a NAV is képviselteti magát a rendezvényen. Az előadásokon lesz szó például a helyes állattartásról, az állatvédelmi jogokról, a tudatos fajtaválasztásról, s beszélnek a kutyák mellett, lovakról, tengermalacokról, sőt méhekről is.

Érkeznek olyan ismert emberek is, mint a pécsi születésű színész, Beleznay Endre, a gasztrokibic Sági Szilárd és a szintén Pécsről elszármazott énekes, Takáts Eszter is, aki 15 éves kutyáját is magával hozza.

A rendezvényen a civil szervezetek családi- és gyermekprogramokkal is készülnek. Lesznek különböző kutyás és lovas bemutatók, mackó játszóház, kiskedvenc-szépségverseny és gazdira váró kutyák is.