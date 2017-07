A Tettyére hívja a Pécsi Polgári Szalon a pécsieket, Tüke-díjasok is részt vesznek a túrán

Július 14-én második alkalommal megrendezendő eseményen 17.00-tól a szervező Pécsi Polgári Szalon olyan tettyei kiruccanásra invitálja a pécsieket, amelyen a programok segítségével felelevenednek a régi idők, emellett kicsiknek s nagyoknak is garantált a szórakozás, középpontban a város polgári értékeivel.

Az eseményen Pécs aranykora, a századelő köszön vissza a korhű ruházatot viselő résztvevőkkel. A koncertek és gyermekprogramok mellett előkerül a pécsi borászat, a pécsi gasztronómia, mint a helyi kultúra alapvető értékei. A tükeségről, a pécsi értékekről neves pécsi közszereplőkkel, Tüke-díjasokkal és a város egyik díszpolgárával hallgathatnak beszélgetéseket az érdeklődők.

A programon részt vesz a Pécsi Jótékony Nőegylet és a Mecsek Egyesület is. A Nőegylet tagjai elődeik jeles eseményeire emlékezve "Virágkorzó" ünnepélyt rendeznek, s nyári virágokkal feldíszített pavilonjukban az adománygyűjtés mellett korabeli öltözetben az egyesület történetét mutatják be a hölgyek. A város patinás, régi szervezetével, a Mecsek Egyesülettel szintén találkozhatnak a résztvevők: sátrukban bemutatják korabeli és jelenlegi tevékenységüket is.

Programok

17.00 Kisszínpad

Bábelőadás a Kerek Perec Társulat előadásában: Nevenincs királyfi

18.00 Kisszínpad

Kerekasztal -beszélgetés a tükeségről, pécsi értékekről neves tükékkel, Tüke-díjasokkal

(Sólyom Katalin, Kittkáné Bódi Katalin, dr. Bárdi László)

18.30 Kisszínpad

Irodalmi beszélgetés P. Horváth Tamással, pécsi tematikájú történelmi regények írójával

19.00 Kisszínpad

Kerekasztal-beszélgetés a pécsi gasztronómiáról és borászatról

(Mikes Márk, Lokodi Ákos, Pécsi Összhang)

19.30 Tettye színpad

A Pannon Big Band koncertje

20.30 Tettye színpad

Sanzonest Bonyár Judittal

21.30 Tettye színpad

Koncert és utcabál a Flyp Flop and the Flyers együttessel

23.00

Tűzijáték

További programok

17.00-21.00 Tettyei Romok

Virágkorzó a Pécsi Jótékony Nőegylet jóvoltából

17.00-21.00 Tettye játszótér

„Varázshangok" szabadtéri családi játszóház

17.00-21.00 Tettyei romok

Arcfestés, csillámtetoválás, koszorúkészítés

17.00-20.00 Pintér-kert

A Pintér-kert rendkívüli nyitvatartással, 50%-os kedvezményes jegyárakkal várja a látogatókat, akik 18.00 órától harmonikakoncertet hallgathatnak.