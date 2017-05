A pécsiek szavazhatnak arról, milyen éjszakai fényekben pompázzon a tv-torony

Pécsi vállalkozások segítségével hamarosan megkezdődik a pécsi tv-torony díszkivilágításának kiépítése, a fényeket egy online felületen szavazatok alapján lehet befolyásolni napról napra. Mindezt a város képviseletében Csizi Péter országgyűlési képviselő jelentette be pénteken a Pécsett működő Harman Professional Kft., IT Services Hungary Kft. és a pécsi Webs Kft. képviselőinek jelenlétében.



- A tv-torony Pécs egyik emblematikus épülete, s közelítsük meg a várost keletről, nyugatról vagy délről, világítótoronyként jelöli a várost több tíz kilométeres távolságból is. Adottságait azonban mindeddig nem használtuk ki maradéktalanul - vezette fel Csizi Péter azt a fejlesztést, amelynek eredményeként vadonatúj, messziről látható esti díszkivilágítást kap az építmény pár hónapon belül.

Csizi Péter Pécs városának képviseletében hangsúlyozta: az önkormányzat mindig törekszik rá, hogy helyi cégek is részt vehessenek a különböző fejlesztésekben. Most is pécsi és Pécsett működő vállalkozások és az önkormányzat együttműködésének köszönhetően valósul meg ez a beruházás is.- Igyekeztünk a pécsieket is bevonni az új látványosság egyedivé varázslásában. Az ITSH felajánlásával egy olyan rendszer jön létre, amely interaktív. Magyarán egy- jegyezte meg a képviselő. Hozzátette: Mecsek élővilágára is gondoltak, ezért a vadak védelmében a torny északi egynegyede nem kap díszkivilágítást.A város tervei szerint a tv-torony díszvilágításávalamely az egész városkép egyik meghatározó elemévé válhat. Maga a díszvilágítás bevezetése kettős turisztikai piaci célt szolgál: egyrészt az országos és nemzetközi promócióban erősíti a város képét, ösztönzi, a város felkeresését; másrészt az esti díszvilágítás bevezetése a már Pécsett lévő látogatók számára olyan vonzó célpontot kínál --, amelyet pécsi tartózkodásuk alatt mindenképpen felkeresnek, ezzel közvetlenül is növelve a Misina tető látogatószámát.A 196 m magas épület díszvilágítása alapvetően két rendszer keretében kerül kiépítésre. A torony törzse 6 m magas oszlopokra szerelt fényvetőkkel kerül felszerelésre, melyek kimondottan épületek díszvilágítására kerültek kifejlesztésre.Ezzel a megoldással mintegy 72 m magasságig (étterem-kilátószint) biztosítják a homogén megvilágítást, illetve ugyanilyen megoldással a kilátószint feletti szintén közel 70 méteres szakasz is fényt kap. A torony központi részét képező, 26 m átmérőjű étterem-kilátószint, illetve a távközlési feladatokat ellátó szint, egy korszerű, energiatakarékos, változtatható színű LED-es világítási rendszert kap. A LED-es világítási koncepció lényege, hogy speciális alkalmakkor, nemzeti ünnepeken a nemzeti trikolór színeiben, más alkalmakkor pedig az egyedi programozás alapján kerül kivilágításra a torony.