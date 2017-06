A Pécsi Püspökség is csatlakozik az ünnepi könyvhéthez

Az ünnepi programsorozatot június 8. és 12. között rendezik meg. Különleges tárlatvezetést szerveznek a KincsTár és a Püspöki levéltár épületében, amelynek során könyv- és dokumentumritkaságokat mutatnak be az érdeklődőknek.



A II. vatikáni zsinat egyik alapdokumentuma, a Dei Verbum kezdetű dogmatikus konstitúció a Szentírás figyelmes olvasásának, valamint az Ige továbbadásának fontosságára hívja fel a figyelmet. „Akkora erő és hatékonyság van az Isten Igéjében, hogy támasz és életerő az Egyháznak, a hit ereje az Egyház gyermekeinek, táplálék a léleknek, tiszta és el nem apadó forrása a lelki életnek" (DV21). Az ünnepi könyvhét alkalmával a Pécsi Püspökség a fenti gondolatok jegyében 100 db Bibliát ajánl fel azoknak, akik szívesen megajándékoznának valakit ezzel a lelki táplálékkal. A könyvhét öt napja alatt, június 8. és 12. között a Magtár Látogatóközpontban bárki átveheti a Biblia egy példányát, és megfogalmazhatja imaszándékát.

Különleges tárlatvezetéseket is szerveznek a püspökségen a könyvhét alatt két alkalommal. A KincsTár és a levéltár épületében zajló program keretében olyan könyv-és dokumentumritkaságokat ismerhetnek meg az érdeklődők, amelyek az év többi napján nem láthatók. A Pécsi Egyházmegyei Levéltár Káptalani Levéltára gazdag iratanyagának néhány különleges darabja között megtekinthető lesz Janus Pannonius diplomája és a Pécsi Egyházmegye alapító okiratának 1404-ből származó másolata is. A KincsTárban zajló tematikus tárlatvezetésen részletesen mutatják be többek között Szepesy Ignác pécsi püspök 1831-1836 között készített Szentírás-fordítását, valamint Bittner Lajos különleges, ékkövekkel és zománccal díszített misekönyvét.

A tematikus tárlatvezetések időpontja:

2017. június 8. 16.00

2017. június 11. 16.00

A vezetések díja 1000 Ft, regisztrációhoz kötöttek, regisztráció: