A Pécs Deklaráció elfogadásával zárult a háromnapos konferencia

Páva Zsolt pécsi polgármester zárszavában is idézett „Pécs Deklaráció" elfogadásával fejeződött be a WHO Európai Egészséges Városok Hálózatának éves nemzetközi konferenciája Pécsett. A több mint 300 résztvevő jelenlétével zajló, három napon át tartó eseményre több tucat országból érkeztek szakemberek a megyeszékhelyre.



A Kodály Központban megrendezett konferencia pénteki szekcióülésén Pécs polgármestere a „Pécs Deklaráció" kapcsán elmondta: a tanácskozás résztvevői olyan környezet kialakítására törekszenek, amely képessé teszi minden ember számára az egészséges életet és a jó közérzet.

A deklaráció szerint valamennyi város tisztában van azzal, hogy a prioritásokat előre állítva kell dolgoznunk a minél egészségesebb és jobb életért, mely kulcsfontosságú alapja a jövőbeni egészséges fenntartható fejlődésnek. Felismerjük politikai felelősségünket egy befogadó, biztonságos, alkalmazkodó és fenntartható társadalom létrehozásában, mely lehetővé teszi az emberek számára, hogy jó, egészséges, boldog, biztonságos és teljes életet éljenek.

A deklaráció alfogadói egyhangúlag támogatják az ENSZ Agenda 2030 a Fenntartható Fejlődésért programját és 17 globális fenntartható fejlődési célját (SDGs), mely valamennyi az egészséget és a jó közérzet elérését tűzi ki maga elé.

- Küzdünk a fenntartható fejlődésért, az egyenlőtlenségek csökkentéséért, úgy, hogy közben senkit nem hagyunk cserben. Mindezeket nem lehet elérni a városok és vezetőinek bevonása nélkül. Merész politikai döntéseket hozunk azért, hogy javítsuk a városainkban élő emberek egészségét és jólétét, az alulról felfelé építkezést a középpontba helyezve - jelentette ki Páva Zsolt,

A deklarációban a konferencia résztvevői vallják, hogy a közösségek véleményét, igényeit döntéseikbe foglalják és kormányzati támogató módszerek alkalmazással valósítják meg minden korosztály számára a városi környezetben való élhető életet.

A konferencián Betlehem József az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri biztosa még szerdán bejelentette: a 2017 és 2026 közötti időszakra olyan új nemzeti népegészségügyi stratégia kidolgozását kezdi meg a Magyar Kormány, amely továbbra is a megelőzést helyezi a fókuszba