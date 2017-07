A Pannon Filharmonikusok összes előadásán tele a nézőtér, ötödével emelkedett a bevétel

Húsz százalékkal növelte a nézőinek számát és a jegybevételét az előző művészeti idényhez képest a 2016/2017-es évadban a Pannon Filharmonikusok zenekar (PFZ) - közölte az együttes pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint a zenekar csaknem 150 hangversenyt adott a 2016/2017-es évadban; valamennyi előadást telt ház előtt játszották. A közönség- és szakmai sikerként értékelt, Győztesekkel játszunk! elnevezésű évad újdonságaira térve felelevenítették: az együttes új kamarasorozatot indított Művészbejáró címmel, valamint Lickl-díjat alapított.

Az évadban közel nyolcvan vendégművész, több mint húsz kórus, és négy vendégzenekar lépett színpadra a PFZ meghívására.

"Ez az évad volt az első, hogy érezhető fizetésemelést tudott adni a muzsikusainak a zenekar"

Az összesen tizenöt koprodukciós előadás közül a beszámolójuk szerint kiemelkedik a Pécsi Egyházmegyével közös, Vedres Csaba Miserere című művének ősbemutatója, valamint a Művészetek Palotájával közösen Budapesten és Pécsett is színpadra állított Bellini A puritánok című opera - írták.Az együttessel játszott mások mellett Andrej Gavrilov pianista, Szuvanai Akiko hegedűművész, Bogányi Gergely, a csellista Marie-Elisabeth Hecker és Fenyő László, Arno Bornkamp szaxofonművész és az évad végén Pécsett fellépő Plácido Domingo - sorolták.A zenekarnak minden eddiginél több, 1100 bérletese volt a Müpában és első alkalommal járt koncertkörúton az elsősorban a szomszédos délszláv országokat jelentő, úgynevezett "déli kulturális övezetben", továbbá először szállt versenybe és nyert közönségdíjat az Armel Operafesztiválon. - ismertették.Emellett a PFZ a Pécsi Nemzeti Színház (PNSZ) több mint hatvan zenés színházi produkciójában működött közte - írták azt is kiemelve, hogy a Bartók-est keretében először lépett a Kodály Központ színpadára szimfonikus zenekari közreműködéssel a Pécsi Balett társulata.A PFZ emlékeztetett arra, hogy februárban emlékkoncerttel tisztelegtek a tavaly elhunyt világhírű zeneművész, Kocsis Zoltán előtt. Hatalmas közönségérdeklődés mellett mutatta be az együttes Johann Sebastian Bach monumentális Máté-passióját is - tették hozzá. Megjegyezték azt is, hogy idén nyártól a helyi TDM-irodával közösen a PFZ zenei témasétákat indít a pécsi bazilikától a Kodály Központig, amelynek "végállomása" a Pannon Filharmonikusok egy-egy hétvégi koncertje lesz majd ősztől.- olvasható a közleményben.