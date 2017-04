A motorosok is találkoznak: kétszázan gyűlhetnek össze szombat este a Siklósi úton

Az egyik Siklósi úti hipermarket parkolójában mintegy kétszáz motoros találkozhat az Éjszakai Rajzás keretén belül. A minden második szombatra tervezett eseményen a későbbiekben már nem csak a kétkerekűek szerelmeseit látják szívesen.



Mint arról korábban beszámoltunk, a múlt hónapban az autósok rendeztek óriástalálkozót látványos városi felvonulással egybekötve. Nos, mivel az időjárás már a motorosoknak is kedvező, ők is arra készülnek, hogy egy össznépi összeröffenéssel mutassák meg magukat.



Az Éjszakai Rajzás elnevezésű esemény ötlete szintén civil kezdeményezésből, néhány barát ötleteléséből született meg - tudtuk meg Daczó Pétertől, az egyik szervezőtől.

A teljesen független találkozó célja elsősorban a motorosok összehozása, a hasonló érdeklődési körűek közötti ismerkedés, beszélgetés. Ha ez bejön, a kéthetente megrendezendő eseményre idővel a lakosságot is bevonnák, hogy közelebbről is megismerhessék a motorosokat. Ez azért lenne fontos a szervezők szerint, mert jelenleg nem túl pozitív a két keréken közlekedők megítélése.

A kezdeményezés sokak érdeklődését felkeltette, körülbelül kétszáz résztvevőre számítanak az első, szombat esti alkalomra. A motorosok a Siklósi úti hipermarketnél gyűlnek össze, s ott is maradnak, ők ugyanis nem terveznek felvonulást.

A szervezők nem szeretnének konkurenciát az autósokkal, akik kéthetente péntek este találkoznak, ezért is választották a szombat esti időpontot. Mint elmondták, ez azért is lényeges, mert vannak, akik a két- és a négykerekűek szerelmesei is, így mindkét találkozón szeretnének részt venni.