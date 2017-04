A Metronóm Jazz Klub koncertezik csütörtökön

A MJK koncertje ezúttal az E78 helyett rendhagyó helyszínen, a Művészetek és Irodalom Házában várja a jazz kedvelőit április 27-én, este nyolc órától.



Tóth Viktor hangszeres játékára a dinamikus, mégis érzékeny kifejezésmód jellemző, zenei megnyilvánulásaiban a pillanat energiáit kívánja megragadni. A nevével fémjelzett dob nélküli trióban a harmóniahangszer a cimbalom, ami Lukács Miklós csodálatos kezének köszönhetően immár elfoglalta jogos helyét a jazz birodalmában.

A bőgős Orbán György, mint megannyi más hazai formációban, ebben a trióban is nagy átéléssel szólaltatja meg hangszerét. „Tóth Viktor a magyar jazzélet egyik legsokoldalúbb figurája. Zenei személyisége ugyanolyan hatással képes megnyilvánulni virtuóz post-bop-fenegyerekként (a Tóth Viktor Tercettben), mint a lélekhez szóló, spirituális muzsika különleges tolmácsaként (az Arura Trióban)" - írja róla a sajtó. Climbing with mountains című albuma 2007-ben az év legjobb jazzlemeze díjat nyerte el, ugyanezt a díjat 2014-ben is megkapta legújabb lemezéért, a Szemed Kincséért. A 2010-es év jazz-személyiségének választották, 2014-ben pedig az év altszaxofonosa címet nyerte el Magyarországon.

2010-ben jelent meg Tartim című albuma, majd ezt követte 2011-ben a Popping Bopping. Tóth Viktor magát kereső emberként határozza meg, zenei törekvéseiben az egyetemes harmóniával vágyik egységre. Játszott Európa és az Egyesült Államok számos jazzfesztiválján, saját tercettjét vezeti, kortárs táncossal duettezik, népzenét gyűjt, zenét szerez, új utakat keres. Hangszeres játékára a dinamikus, mégis érzékeny kifejezésmód jellemző, zenei megnyilvánulásaiban a pillanat energiáit kívánja megragadni.

Az arura a keleti kultúrában egy mitikus és misztikus, csodatévő növény, mely testi és lelki bajokra egyaránt gyógyír. Az Arura Trio muzsikája egyfajta ön- és közgyógyító zene, mely a lélek regiszterei felé áramlik a jazzen, a népzenéken, a kortárs zenén keresztül az improvizáció szárnyán a pillanatba szőve.